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Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumu

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Çin ziyaretinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplar gündemdeyken Pekin yönetimine terör ve aşırıcılıkla mücadeleye destek açıklamaları dikkati çekti.
Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumu
Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumu Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumu Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumu


Suudi Arabistan Prensi Bin Selman, Asya turunun son ayağında Çin'de görüşmelerde bulundu. Suudi Prens, önce Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Başbakan Yardımcısı Han Cıng ile görüştü, sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

 

MÜSLÜMAN TÜRKLERE YAPILAN ZULME DESTEK VERDİ

Görüşmeler çerçevesinde ikili ticari ve milyar dolarlık anlaşmalar, Suudi haberi ajansı SPA tarafından basına duyurulurken, Suudi Prens'in Sincan Uygur Bölgesi'ndeki kamplarla uluslararası toplumun eleştirilerinin odağında olan Çin'e terör ve aşırılıkla mücadelede saygı ve desteğini sunması, "Suudi Arabistan Çin'de Müslümanlar için kurulan toplama kamplarını savunuyor." şeklinde yorumlandı.

 

Suudi Arabistan Prensi Bin Selman, gün içinde Pekin'de Çin - Suudi Arabistan Yüksek Düzeyli Ortak Komitesi'nin üçüncü toplantısında Başbakan Yardımcısı Han ile görüştü.

"ÇİN'İN İÇ İŞLERİNE KARIŞILMAMALI"

Çin haber ajansı Şinhua, Suudi Prens'in burada "Suudi Arabistan, Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını destekliyoruz. Dışarıdan Çin'in iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandığını aktardı.

TOPLAMA KAMPLARINA SAYGI DUYUYORMUŞ

Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi ile Büyük Halk Salonu'nda görüşen Suudi Prens Bin Selman'ın, "Çin'in, ulusal güvenliği korumak için terörle ve aşırıcılıkla mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz. Çin ile iş birliğini güçlendirmeye hazırız." ifadeleri dikkati çekti.

NEWSWEEK DERGİSİ MANŞET YAPTI

Uluslararası toplumda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepki gören Veliaht Prens Bin Selman'ın söz konusu açıklamalarını Newsweek dergisi, "Suudi Arabistan'ın Muhammed Bin Selman'ı Pekin ziyaretinde Çin'in Müslümanlar için kullandığı toplama kamplarını savundu." manşetiyle okurlarına duyurdu.

Gazete ayrıca, ziyareti "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesi nedeniyle Batılı ülkelerin hedefinde olan Suudi Prens Bin Selman'ın Çin ziyaretini yeni müttefikler oluşturma çabası" olarak yorumladı.

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