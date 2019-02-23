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Trabzon galibiyeti hatırladı!

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Trabzon galibiyeti hatırladı!
Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Trabzon galibiyeti hatırladı! Trabzon galibiyeti hatırladı! Trabzon galibiyeti hatırladı!

Göztepe ile Trabzonspor Bornova Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çaldığı maçı Trabzonspor 3-1 kazandı.

 

Trabzonspor'un gollerini 27. dakikada Rodallega, 73. dakikada Abdülkadir Parmak ve 90. dakikada Kadu kendi kalesine atarken Göztepe'nin sayısını 71. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti.

Ligde iki maçlık mağlubiyet serisine İzmir'de son veren Trabzonspor puanını 36'ya yükseltti. Son 6 maçta 5. mağlubiyetini alan Göztepe ise 25 puanda kaldı.

 

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir (Dk. 68 Halil Akbunar), Serdar Gürler, Borges (Dk. 46 Deniz Kadah), Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome (Dk. 74 Ghilas)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Ekuban (Dk. 86 Hasan Batuhan Artarslan), Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+4 Ali Osman Karnapoğlu), Nwakaeme, Yusuf Yazıcı (Dk. 90+2 Murat Cem Akpınar), Rodallega

Goller: Dk. 27 Rodallega, Dk. 73 Abdulkadir Parmak, Dk. 90 Kadu (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 71 Deniz Kadah (penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Berkan Emir, Dk. 89 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)

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