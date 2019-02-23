Trabzon galibiyeti hatırladı!

Göztepe ile Trabzonspor Bornova Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çaldığı maçı Trabzonspor 3-1 kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 27. dakikada Rodallega, 73. dakikada Abdülkadir Parmak ve 90. dakikada Kadu kendi kalesine atarken Göztepe'nin sayısını 71. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti.
Ligde iki maçlık mağlubiyet serisine İzmir'de son veren Trabzonspor puanını 36'ya yükseltti. Son 6 maçta 5. mağlubiyetini alan Göztepe ise 25 puanda kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir (Dk. 68 Halil Akbunar), Serdar Gürler, Borges (Dk. 46 Deniz Kadah), Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome (Dk. 74 Ghilas)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Ekuban (Dk. 86 Hasan Batuhan Artarslan), Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+4 Ali Osman Karnapoğlu), Nwakaeme, Yusuf Yazıcı (Dk. 90+2 Murat Cem Akpınar), Rodallega
Goller: Dk. 27 Rodallega, Dk. 73 Abdulkadir Parmak, Dk. 90 Kadu (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 71 Deniz Kadah (penaltıdan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 22 Berkan Emir, Dk. 89 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)