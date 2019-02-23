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Kenti birbirine kattı!

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Kenti birbirine kattı!
Aydın’da akşam saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü ortalığı birbirine kattı. Bir araca çarpan, yayaların üzerine araç süren ve trafiğe tehlikeye düşüren sürücü kaza yapması sonucu yakalandı.
Kenti birbirine kattı! Kenti birbirine kattı! Kenti birbirine kattı!

Edinilen bilgiye göre; Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerinde polisin durdurmak istediği bir otomobil hızla bölgeden kaçtı.

Dur ihtarına uymayan araç kaçarken Nazilli Köprübaşında bir otomobile çarptı. Ardından Balıkçı Hali’ne doğru kaçarken yayaların üzerine araç sürdü. Ortalığı birbirine katan sürücü polislerin kendisini takip ettiğini fark edince bu defa hızla Doğu Gazi Bulvarı’na doğru kaçmaya başladı. Aşırı süratli olan 09 AK 641 plakalı araç, Dükkanönü Cami’nin ilerisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkıp trafik levhasını çarparak durdu. Gözaltına alınan aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken ortalığı birbirine katan sürücünün ceza yememek için kaçtığı öğrenildi.

Kenti birbirine kattı Kaza yapınca yakalandı...
Sürücü ifadesine başvurulmak ve hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü, orta refüjde kalan ve hareket kabiliyetini kaybeden otomobil de çekici ile yediemin otoparkına götürüldü.

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