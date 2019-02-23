Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.
23 Şubat 2019 Cumartesi17 C.Ahir 1440
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İstanbul'da kar yağışı başladı!
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