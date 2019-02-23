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İstanbul'da kar yağışı başladı!

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İstanbul'da kar yağışı başladı!
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor.
İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı başladı!

Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

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