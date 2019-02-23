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Venezuela'dan sürpriz hamle! Kapattılar

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Venezuela hükümeti, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici olarak kapatma kararı aldı.
Venezuela'dan sürpriz hamle! Kapattılar
Venezuela'dan sürpriz hamle! Kapattılar Venezuela'dan sürpriz hamle! Kapattılar Venezuela'dan sürpriz hamle! Kapattılar

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kolombiya hükümetinden gelen Venezuela'nın egemenliği ve ülkedeki barışa karşı ciddi ve yasa dışı tehditler nedeniyle" iki ülke arasındaki üç geçişin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. 

 

Hükümetin Kolombiya sınırını kapatma kararı, muhalefetin ülkeye "insani yardım" getirmek için verdiği 23 Şubat öncesi alındı. 

Venezuela, daha önce de Brezilya ile olan sınırın kapatılmasına karar vermişti. 

 

"İnsani yardım şovu"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti. 

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