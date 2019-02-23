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Yıldırım'dan dev proje!

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Yıldırım'dan dev proje!
AK Parti adayı Binali Yıldırım sebze-meyveden balığa, etten, süt ürünlerine tüm gıdaların ucuza alınabileceği Tuzla ve Arnavutköy'de iki ayrı merkez kuracaklarını müjdeledi.
Yıldırım'dan dev proje! Yıldırım'dan dev proje! Yıldırım'dan dev proje!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın İstanbullular için sebze meyveden balığa, kuru gıdadan süt ve et ürünlerine kadar tüm gıda ürünlerini ucuzlatacak çok önemli bir projenin hazırlığına başladı. Buna göre Anadolu ve Avrupa yakasında iki Gıda Merkezi kurulacak. Bunlardan biri Tuzla’da diğeri ise Arnavutköy’de olacak.

 

TRAFİĞE DE EK YÜK BİNDİRİYOR

 

"Tanzim satışlar seçim sürecine yöneliktir, seçimden sonra bitecek" gibi tartışmaları değerlendiren Yıldırım, kamuoyunu meşgul eden pahalılığı nedenlerini sıraladı. Binali Yıldırım, "Beşiktaş'ta bulunan bir zincir marketin aracı sabah gıda ürünlerinin tedariki için yola çıkıyor. Rami'ye gidiyor, kuru gıda ve bakliyatları alıyor, oradan çıkıyor. Bayrampaşa halinden sebze meyve alıyor. Daha sonra İstoç'a uğruyor süt ürünleri alıyor. Et ve et ürünleri için başka bir semte gidiyor. Kamyon akşama kadar İstanbul trafiğinde tur atıyor. Gün içinde dolaştığı gibi sabah ve akşam trafiğine de ek yük bindiriyor"

YÜKSEK FİYAT KOYAMAYACAKLAR

Gıda merkezlerinin işleyiş şeklini de anlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Gıda merkezinin içinde sebze meyve hali, et ve et ürünleri hali, süt ve süt ürünleri hali, kuru gıda hali, su ürünleri hali ve kesme çiçek hali yer alacak. Beşiktaş'taki marketin kamyonu çevre yolundan trafiği sıkıştırmadan Arnavutköy tarafındaki gıda merkezine gidecek. Burada bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Balıksa balık, sebzeyse sebze... Ne ihtiyaç varsa tek merkezden bunu karşılayacak. Sonra doğruca trafiğin az olduğu saatte yola çıkacak ve markete ulaşacak. Marketin maliyeti böylece aşağı çekilmiş olacak ve bu ürünler daha ucuza mal edilecek. İstanbul trafiğinden binlerce araç aynı anda çekilmiş olacak. Gıda merkezlerinin bir başka özelliği ise, üreticilere yer açacak olması. Yasaya göre hallerde yüzde 20'lik bölüm üreticilere tahsis edilmek zorunda. Fakat İstanbul'daki hallerde üreticiye ayrılan yer yüzde 1 bile değil. Çünkü haller çok sıkışık. Üretici elindeki malı 10 liraya satarken diğer satıcılar da çok yüksek fiyatlar koyamayacak"

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