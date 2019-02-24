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ABD'den Türkiye'ye hadsizce çağrı: Onları serbest bırakın!

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gezi Parkı soruşturmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenen 16 isimle ilgili açıklama yaptı.
ABD'den Türkiye'ye hadsizce çağrı: Onları serbest bırakın!
ABD'den Türkiye'ye hadsizce çağrı: Onları serbest bırakın! ABD'den Türkiye'ye hadsizce çağrı: Onları serbest bırakın! ABD'den Türkiye'ye hadsizce çağrı: Onları serbest bırakın!

Açıklamada, "Birleşik Devletler, Türkiye'deki savcıların 16 sivil, medya ve iş dünyasından lider hakkındaki suçlamalarından büyük kaygı duymaktadır. İfade özgürlüğü hakkının kullanılması ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanmamalı" ifadeleri kullanıldı.

 

"ONLARI SERBEST BIRAKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ABD Dışişleri'nin açıklamasında, "Türkiye'yi özgürlüklere saygı duymaya ve keyfi bir şekilde tutuklu bulunanları serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

MÜEBBET İSTENMİŞTİ

Mehmet Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar ve Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından iddianame düzenlenmiş ve bu kişiler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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