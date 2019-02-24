Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, " Rusya'nın ateşkes imzalanan bölgelerde ve silahtan arındırılmış bölgelerde yeterli tecrübesi var. Rus askeri polisi bu bölgede görev yapabilir."



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çin ve Vietnam ziyaretleri öncesinde iki ülkenin basın organlarına yaptığı açıklamada Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek, Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak tampon bölgede görev yapabileceğini söyledi. Bakan Lavrov yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ateşkes imzalanan bölgelerde ve silahdan arındırılmış bölgelerde yeterli tecrübesi var. Rus askeri polisi bu bölgede görev yapabilir." dedi. TÜRKİYE İLE AYNI FİKİRDE DEĞİLİZ ABD destekli terör örgütü YPG/PKK hakkında da konuşan Lavrov," Türkiye ile Kürt grupların terörist olduklarına ilişkin ortak görüş birliğimiz bulunmamaktadır." dedi. Türkiye'nın terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olan tavrını "bireysel" olarak nitelendiren Lavrov, "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz anca sapla samanın birbirine karıştırılmaması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.