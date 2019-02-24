170 bin çocuk organ mafyasının hedefinde

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın hazırladığı ‘Batı Ülkelerinde Yaşanan Hak İhlalleri’ raporu Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Avrupa’daki insan hakları ihlalleriyle ilgili detaylı bir çalışma yaparak, her fırsatta Türkiye’yi ‘insan haklarına saygılı davranmamakla’ suçlayan Avrupa’nın insan hakları karnesini tek tek ortaya koydu. Raporda, özellikle mülteci ve İslam düşmanlığı konusunda yaşanan olumsuzluklara dikkat çekildi. Parti Genel Merkezi’nde söz konusu raporla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Avrupa’da insan hakları konusunda çok ciddi geriye doğru gidişin olduğunu belirterek “Türkiye’de biz ‘Her şeyi tamamladık’ diyemeyiz ama sessiz bir devrim yaşandı. 28 Şubat sonrası yaşanan değişim bile çok büyük. Bizde geriye değil tam tersi çok iyi ileri gidiş var. Bu konuda tevazu göstermemeliyiz ve atılan adımları küçümsememeliyiz” dedi.

İKİYÜZLÜ MACRON

Genel Başkan Yardımcısı Usta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, adayken ‘Cezayir’de soykırım yaptıklarını ve Fransa’nın özür dilemesi gerektiğine’ yönelik sözlerini hatırlatarak şimdi ise Türkiye’yi soykırım ile suçladığına dikkat çekti. Usta “Fransa’nın yaptıklarından yaklaşık 5 milyon insan etkilenmiş. Bunları görmüyor. Sonra Türkiye’nin Ermeni soykırım ile ilgili anma gününü destekleyeceklerini söylüyor. Hepsinin tarihinde hep bir sömürgecilik var. Türkiye’yi de kendileri gibi bir konuma getirmeye çalışıyorlar. Fransa’da ocak ayında yedi, toplamda 23 cami kapatıldı” ifadelerini kullandı.

IRKÇI SALDIRILAR

Genel Başkan Yardımcısı Usta, Fransa’nın, OHAL sırasında kreşlere kadar incelemeden geçirdiğini belirterek “Çocuklara varana kadar sorguya aldılar. Akıllarınca aşırı İslamcı gençler mi yetişiyor bahanesiyle sorguluyorlar. Polis ırkçı saldırıları adi suçmuş gibi kayıtlara işliyor. Avrupa’da kayıtlara bu suçlar ırkçılık olarak geçmiyor. Oradaki vatandaşlar bu durumdan kaygı duyuyor” şeklinde konuştu.

KADINA TACİZ VE İŞKENCE

Mülteci kamplarına gelen vatandaşların Hıristiyanlık testine tabi tutulduğunu ifade eden Usta “Orada yaşayanlar, kamplarda hayvanlara bile daha iyi davranıldığını söylüyorlar. Çocuk ve kadınların çok ciddi şiddet ve tacize uğradıkları söylüyorlar. ‘Herkes sınırlarını kapatsın herkes kendi güvenliğini kendisi sağlasın. Ölen ölsün denizlerde boğulsun’ şeklinde ırkçı, acınacak söylemleri var” diye konuştu.

CAMİYİ YAKIN TİŞÖRTÜ GİYDİLER

Türkiye’nin, mülteciler konusunda dünyada vicdanları rahatlatacak işler yaptığına vurgu yapan Usta “Almanya’da kayıp 10 bin çocuk var. 2015’ten beri kayıp çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk 63 bin. Tek başına yaşayan çocuk sayısı 170 bin. Bu çocuklar cinsel istismar taciz, organ mafyası, insan kaçakçılığına maruzlar. Bu çocukların organ mafyası ve insan kaçakçılarının elinde olduğu tahmin ediliyor” dedi. İsveç’te ‘yakınındaki camiyi yak’ baskılı tişört yapıp satıldığını belirten Usta, Almanya’da ‘Ülke toplum değerleriyle İslam arasında çatışma var’ diyenlerin oranının yüzde 47 olduğunu söyledi.

KAYNAK: STAR