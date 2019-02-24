24 Şubat 2019 Pazar17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:15Güneş 07:40Öğle 13:22İkindi 16:24Akşam 18:55Yatsı 20:14
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 103.186 0.68
  • Altın: 227,073 0.31
  • Dolar: 5,3171 -0.16
  • Euro: 6,0307 -0.12

ABD'den PKK’ya yeni tabela

»
Suriye’den çekilmeyeceğini ilan eden ABD, Terör örgütü PKK/PYD’yi koruyacak yeni adımlar atıyor. ABD’liler bir hafta içerisinde PKK elebaşlarıyla 3 toplantı yaptı.
ABD'den PKK’ya yeni tabela
ABD'den PKK’ya yeni tabela ABD'den PKK’ya yeni tabela ABD'den PKK’ya yeni tabela


ABD'nin 'Türkiyesiz güvenli bölge' planı için sahadaki hazırlıkları gözle görülür bir şekilde arttı. Pentagon güvenli bölge için Resulayn, Tel Abyad, Münbiç ve Kamışlı'da gözlem noktaları kurmaya başladı. Bu noktaların faaliyetleri Ayn el-Arab'da (Kobani) kurulacak ana üsten kontrol edilecek. ABD askerleri bu bölgede devriye atacak. Bölgede alan hakimiyetini sağlamak için kurulacak güç için de yine isim oyununa başvurulacak. Şammar Aşireti'nin başını çektiği 'Aşiretler Ordusu' tabelası, terör örgütü PKK'yı Türkiye'den korumak için Pentagon'un son 'geliştirdiği' çözümlerden biri.

 

Terör örgütü PKK/PYD ile Suriye’de bir haftada 3 gizli toplantı yapan ABD, sonunda ‘Türkiyesiz güvenli bölge’ planını itiraf etti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Fırat’ın doğusunda güvenli bölge inşa edildiğini, Türk askeri ve terör örgütü SDG’nin (PKK/PYD) bölgeye giremeyeceğini iddia etti. Ancak sahadaki gelişmeler ABD’yi yalanlıyor. Türkiye ile örgüt arasına tampon olmak için bölgede 4 yeni gözlem üssü oluşturan Pentagon, yeni bir tabela değişikliği oyununa imza atacak. Pentagon, bölgeyi PKK hakimiyetinde kurulacak ve ‘Aşiretler Ordusu’ (Ceyş’ül Aşair) adı verilecek yapı ile kontrol etmeye hazırlanıyor.

ABD ASKERİ KALIYOR

 

Yılan hikayesine dönen ‘güvenli bölge’ ve ‘Suriye’den çekilme’ konusunda ABD ile terör örgütü PKK/PYD’den itiraf gibi açıklamalar geldi. Geçtiğimiz hafta önce Ayn İsa’da ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel ile sonra da Ayn el-Arab’da (Kobani) Pentagon’dan kalabalık bir heyetle gizli toplantılar yapan PKK/PYD elebaşlarından ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi, örgünün yayın organına verdiği demeçte asıl planı gözler önüne serdi. ABD’nin güç azaltacağını ancak tamamen çekilmeyeceğini ifade eden terörist Abdi, ABD’nin Suriye’de bırakacağı güçlerle terör örgütünü korumaya alacağını itiraf etti.

TÜRKİYE’YE KARŞI KALACAK

Elebaşı Abdi, “DEAŞ’a karşı verilen cephe savaşı bittikten sonra güçlerini azaltacaklar. Ama DEAŞ’a karşı mücadele programı devam edecek. Suriye rejimiyle komşu cepheler ve Münbiç başta olmak üzere Türkiye’ye karşı cephelerde bulunan koalisyon güçleri görevlerine devam edecek. Bu görevlendirme olduğu gibi sürecek” dedi. ‘DEAŞ ile mücadele’ bahanesini bırakarak şimdi açıktan Türkiye’ye karşı cepheler ifadesini kullanan Abdi, bölgede büyük bir güçle ‘güvenlik operasyonu’ yapacaklarını ileri sürdü.

MEHMETÇİK GİREMEYECEKMİŞ

‘Türkiye’siz güvenli bölge’ planının yapıtaşlarını oluşturma gayretindeki ABD’den ardı ardına açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, NATO müttefikleriyle Suriye’de kalacak birkaç yüz ABD askerinin güvenli bölge kuracağını doğruladı. Robertson, oluşturulacak gücün bölgede devriye atacağını söyledi. İsmini açıklamayan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de “Türkiye ve SDG güçleri bu bölgeye girmeyecek” ifadesini kullandı. Suriye’den çıkacak ABD askerlerinin yerine Fransız, İngiliz ve Alman birliklerin görev almasını bekleyen Washington’a Avrupa ülkelerinin geçtiğimiz hafta “ABD yoksa biz de yokuz” cevabı verdiği iddia edilmişti. ‘Koalisyon’ kılıfı altında Türkiye’ye karşı Avrupa gücü konuşlandırmak isteyen Pentagon’un bu planı da çökünce geriye yalnızca PKK paravanı SDG’ye yeni tabela uydurmak kaldı.

ŞAMMAR AŞİRETİ DEVREDE

Suriye’de PKK işgalindeki bölgede o tabelanın adı ‘Aşiretler Ordusu’ (Ceyş’ül Aşair) olacak. Bu isim altında, çoğunluğunu yine PKK’nın oluşturacağı bir yapılanmaya gidilecek. Başta Şammar Aşireti olmak üzere bazı Arap aşiretleri de bu güce 20 bin kadar silahlı militanla katkı sağlayacak. Yapılanmanın komutası yine Ferhat Abdi’de (bir başka ismi de Şahin Cilo) olacak. Destek karşılığında Rakka ve Deyrizor’daki PKK/PYD çekilerek bu bölge aşiretlerin kontrolüne bırakacak. Daha önce de Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını hedef alan Şammar Aşireti lideri Hameydi Elcerba’nın ABD ve terör örgütü ile görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Sınıra gözlem üssü kuracaklar

Türkiye sınırındaki Tel Abyad’da ABD’nin bir süre önce inşa edip PKK’nın kullanımına sunduğu gözlem noktalarına yenileri eklenecek.

ABD'nin 'Türkiyesiz güvenli bölge' planı için sahadaki hazırlıkları gözle görülür bir şekilde arttı. Pentagon güvenli bölge için Resulayn, Tel Abyad, Münbiç ve Kamışlı'da gözlem noktaları kurmaya başladı. Bu noktaların faaliyetleri Ayn el-Arab'da (Kobani) kurulacak ana üsten kontrol edilecek. ABD askerleri bu bölgede devriye atacak. Bölgede alan hakimiyetini sağlamak için kurulacak güç için de yine isim oyununa başvurulacak. Şammar Aşireti'nin başını çektiği 'Aşiretler Ordusu' tabelası, terör örgütü PKK'yı Türkiye'den korumak için Pentagon'un son 'geliştirdiği' çözümlerden biri.

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tıp alanında dev girişim!Tıp alanında dev girişim!Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, "yeni nesil ilaçlı stent" üretiminin gerçekleştirileceği fabrikalarının mart ayında açılacağını belirtti.
'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat''Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'Tüketici örgütü temsilcileri, alışveriş yapılan yerlerden alınan poşetlerin fişlere işlenip işlenmediği ve poşet ücretlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
İstanbul'da dehşet!İstanbul'da dehşet!İstanbul Sultangazi'de Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli 4 kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. 7 kişinin yaşadığı öğrenilen evde 1 kişi başından silahla vurularak, ağır yaralandı.
Can Dündar ve Kavala'nın telefon görüşmeleri deşifre olduCan Dündar ve Kavala'nın telefon görüşmeleri deşifre olduGezi eylemlerini finanse etmekle suçlanan Osman Kavala ile firari Can Dündar’ın o dönemdeki telefon görüşmeleri deşifre oldu. Görüşmelerde örgütlenmeyi diri tutabilecek bir medya yapılanmasına ihtiyaç duyulduğu konuşuluyor
ABD'den PKK’ya yeni tabelaABD'den PKK’ya yeni tabelaSuriye’den çekilmeyeceğini ilan eden ABD, Terör örgütü PKK/PYD’yi koruyacak yeni adımlar atıyor. ABD’liler bir hafta içerisinde PKK elebaşlarıyla 3 toplantı yaptı.
170 bin çocuk organ mafyasının hedefinde170 bin çocuk organ mafyasının hedefindeAK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın hazırladığı ‘Batı Ülkelerinde Yaşanan Hak İhlalleri’ raporu Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.
  • Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!24 Şubat 2019 Pazar 11:50
  • ABD'den Türkiye'ye hadsizce çağrı: Onları serbest bırakın!24 Şubat 2019 Pazar 08:48
  • "Bugün aldığımız patlıcan biber..."24 Şubat 2019 Pazar 08:46
  • Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki...23 Şubat 2019 Cumartesi 13:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar23 Şubat 2019 Cumartesi 12:05
  • Şehit Eren'in kanı yerde kalmadı!23 Şubat 2019 Cumartesi 10:48
  • Yıldırım'dan dev proje!23 Şubat 2019 Cumartesi 10:47
  • İstanbul'da kar yağışı başladı!23 Şubat 2019 Cumartesi 09:55
  • Mersin'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!23 Şubat 2019 Cumartesi 09:53
  • Kenti birbirine kattı!23 Şubat 2019 Cumartesi 09:11
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri