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G.Saray seriyi bozmak istemiyor! Muhtemel 11'ler

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G.Saray seriyi bozmak istemiyor! Muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.
G.Saray seriyi bozmak istemiyor! Muhtemel 11'ler G.Saray seriyi bozmak istemiyor! Muhtemel 11'ler G.Saray seriyi bozmak istemiyor! Muhtemel 11'ler

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.


Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 13 karşılaşmanın 11'ini Galatasaray kazanırken, 2 karşılaşmada da Akhisarspor galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Akhisarspor sahasında 3-0 kazanmayı başarmıştı.

Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile karşılaşan Galatasaray Avrupa'ya veda etmişti. Şampiyonluk planları yapan Fatih Terim'in öğrencileri, Akhisarspor karşısından galibiyetle ayrılarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Ligde zor günler geçiren Akhisarspor, ligin 2. yarısında henüz galibiyetle tanışamadı. Cem Kavçak yönetimindeki Akhisarspor, Galatasaray karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Suat Arslanboğa

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
AKHİSARSPOR: Fatih, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Regattin, Manu, Barbosa, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

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