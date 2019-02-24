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Terim'in gelecek sezona istediği ilk transfer

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Terim'in gelecek sezona istediği ilk transfer
Galatasaray'da kaptan Selçuk'un sözleşmesi bitecek, Ndiaye Stoke City'ye dönecek, Fernando'nun da satılması gündemde... Fatih Terim, scout ekibine yeni orta saha araştırması için talimat verdi.
Terim'in gelecek sezona istediği ilk transfer Terim'in gelecek sezona istediği ilk transfer Terim'in gelecek sezona istediği ilk transfer

Galatasaray'da büyük değişim harekatı yaz döneminde tamamlanacak. Teknik direktör Fatih Terim, tamamen kendi takımını kurmayı hedefliyor. 


2017 yazında teknik direktör Igor Tudor döneminde yapılan büyük revizyon sonrası ortaya bambaşka bir takım çıkmıştı. Fatih Terim göreve geldikten sonra bu kadrodan en iyi verimi alarak, Galatasaray'ı 21'inci şampiyonluğa taşıdı. Fakat Fatih Terim de, büyük ve sürekli hedeflerine ulaşmak için bu takımın hemen hemen baştan aşağıya değişmesini istiyordu. Özellikle ocak ayında bunun ilk aşaması gerçekleştirdi. Merkez savunma hattı ile hücum hattını yeniden oluşturan Terim; Luyindama, Marcao ve Diagne ile yeni omurganın ilk parçalarını oluşturmuştu. Şimdi sırada merkez orta saha var.

TÜM DÜNYA TARANIYOR

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Stoke City takımından kiralanan Badou Ndiaye'nin anlaşması da bitecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan Fernando Reges'in de çok geçmeden satılması ve satıştan gelir elde edilmesi hedefleniyor. Elde alternatif olarak Ryan Donk kalacak. Teknik direktör Fatih Terim, takımın yeni omurgası ve iskeletin en önemli parçası için scout şefi Emre Utkucan'a direktif verdi. Galatasaray'ın izleme komitesi şimdi dünyanın dört bir yanını tarayıp yetenekli, dinamik, lige ve üst düzey Avrupa futboluna uygun merkez orta saha oyuncuları arıyor. Terim, yaz mevsiminde tamamlamayı düşündüğü yeni iskeletiyle çok uzun yıllar yol almayı düşünüyor.

DIAGNE TARZ YAPTI

Mbaye Diagne 3 maçlık suskunluğunu Akhisar karşısında bozmak istiyor. Şu ana kadar sadece Trabzonspor maçında penaltıdan gol atan ve sonraki 3 maçta vasat bir performans gösteren Senegalli, çözümü saç stilini değiştirmekte buldu. Diagne, eski tarzının kendisine şans getireceğini düşünüyor.

EVİNDE BİR BAŞKA

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Aslan içerideki 30 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

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