İşte Ersun Yanal'ın derbi kozu!

Kupa ve Avrupa'da havlu atan Fenerbahçe, ligdeki kötü gidişe derbi galibiyetiyle son vermek istiyor. Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmekte kararlı olan sarı-lacivertlilerde oyuncuların beynini yıkamaya çalışan teknik direktör Ersun Yanal, Roberto Soldado'yla özel olarak ilgileniyor.



Beşiktaş'ı yenebilecek güce sahip olduklarını vurgulayarak takım olgusuna dikkat çeken Yanal, "Taktik disipline uyup, basit hatalara son vermemiz halinde kolay bir galibiyet bizi bekliyor" sözleriyle takımına duyduğu güveni dile getirdi. Yanal, derbideki en büyük gol silahı olacak Soldado ile birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Frey'i kadroda düşünmeyen, Slimani'yi yetersiz bulan Ersun Hoca, Ayew'de de hayal kırıklığı yaşayınca İspanyol yıldıza sarıldı.



LİGDE DE GOL ATACAĞIM



Son vuruşlarda sıkıntı yaşamasına rağmen Soldado'nun mücadelesinden, takım kurgusuna uyumundan memnun olan Yanal, "Bu maçta senden patlama bekliyorum" dediği tecrübeli yıldıza takımın bir numaralı golcüsü olduğunu hatırlattı. Derbiye büyük bir motivasyonla hazırlanan Soldado, hocasının bu sözlerinden sonra temposunu artırdı. İdmanlardan sonra sahada kalarak ekstra çalışmalar yapan İspanyol, özellikle şut ve kenardan yapılan ortalarla gol provası gerçekleştiriyor. 5 Beşiktaş derbisinin sadece 2'sinde (kupa) forma giyen Soldado, ligde ilk kez siyah-beyazlılara rakip olacak. Beşiktaş'a karşı iki sınavını da kupada veren Soldado 1 gol kaydetmişti.



MOSES KORKMUYOR: BÖYLE MAÇLARA ALIŞIĞIM



Kariyerlerinde ilk kez bir Türk derbisi yaşayacak olan Moses, önceliğinin kazanmak olduğunu ifade etti. "İngiltere'de çok derbiye çıktım. Şampiyonlar Ligi'nde dev karşılaşmalarda görev aldım. Bu atmosferlere alışığım" diyen Moses, "Takım her zaman oyuncudan önemlidir. Tek isteğim futbol oynamak ve katkı sağlamak. Galibiyet için her şeyi yapacağız" açıklaması yaptı.



DERBİ KENETLENMESİ



Fenerbahçe camiasında herkes deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına odaklanmış durumda. Teknik heyet ve oyunculara büyük bir motivasyonla derbiye bilenirken, yönetim de galibiyet için 50'şer bin avro prim vaat etti. Maç için 2025 biletlik arzın 5 katı talepte bulunan taraftarlar ise dün Samandıra'ya çıkarma yaparak takıma moral verdi.