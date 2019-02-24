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Galibiyet golü Milli futbolcudan geldi

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Galibiyet golü Milli futbolcudan geldi
Nürnberg'i 2-1 mağlup eden Fortuna Düsseldorf'un ikinci golünü milli futbolcu Kaan Ayhan attı.
Galibiyet golü Milli futbolcudan geldi Galibiyet golü Milli futbolcudan geldi Galibiyet golü Milli futbolcudan geldi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında Nürnberg'i 2-1 yendi.

 

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın 23. haftasında Merkur Arena'da Nürnberg'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Nürnberg, 44. dakikada Eduard Löwen'in topu filelere göndermesiyle 1-0 önde tamamladı.

 

Müsabakanın ikinci yarısı çekişmeli geçerken, Fortuna Düsseldorf, 62. dakikada Ewerton'un kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 83. dakikada milli futbolcu Kaan Ayhan ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaan Ayhan, ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika mücadele ettiği müsabakanın 13. dakikasında sarı kart gördü. Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen diğer milli futbolcu Kenan Karaman ise ilk 11'de başladığı maçta 62 dakika oyunda kaldı.

Konuk ekipte Matheus Pereira, 4. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde kalma mücadelesinde önemli 3 puanı hanesine yazdıran Fortuna Düsseldorf, 28 puanla 12. sırada yer aldı.

Nürnberg ise 13 puanla 18. ve son sırada kaldı.

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