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Tıp alanında dev girişim!

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Tıp alanında dev girişim!
Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, "yeni nesil ilaçlı stent" üretiminin gerçekleştirileceği fabrikalarının mart ayında açılacağını belirtti.
Tıp alanında dev girişim! Tıp alanında dev girişim! Tıp alanında dev girişim!

Alaton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Türkiye'de medikal cihazlar üretimi alanında destek alan tek firma olduklarını belirterek, ilaçlı stent, kateter üretimi ve teknoloji transferiyle ilgili yeni fabrikalarının açılışı için gün saydıklarını ifade etti.

 

İstanbul Çatalca'daki yeni fabrikasının mart ayında açılacağı bilgisini veren Alaton, "Türkiye'de tıbbi cihazlar pazarında yılda yaklaşık 350 bin stent kullanılıyor ve bunun tamamına yakını ithal ediliyor. Fabrikanın tam kapasite üretime geçmesiyle 2020'de yıllık 900 bin stent üretebileceğiz. Ülkemizdeki ihtiyacı karşılamakla kalmayacak, iki katı kadar da ihracat yapacağız. Yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacağız. Fabrikamızda çalışan kadınların oranı ise en az yüzde 70 seviyesinde olacak." diye konuştu.

"Kadının ekonomik bağımsızlığına inandım"

 

Alaton, şirketin sadece ilaçlı stentteki cari açığı azaltmaya potansiyel katkısının yılda yaklaşık 300 milyon doları bulacağını belirterek, mevcut fabrikalarında ise yüzde 80'i kadın olmak üzere 250 personelin istihdam edildiğini söyledi.

Beceri ve hassasiyet ağırlıklı bir iş yaptıkları için kadınların bu alanda çok daha iyi olduğunu ifade eden Alaton, "Özellikle kadınların sevdiği bir iş yapıyoruz. Temiz, nezih ve hijyenik, sadece mühendisliğin olduğu bir ortam sağlıyoruz. Her zaman kadının ekonomik bağımsızlığına inandım. Türk kadını uyandı, kimse onu kutuya geri koyamaz. İki maaşın girdiği evde mutluluk olur, sorumluluklar dengeli paylaşılır. Çocuk bakımı, geçim el ele yürürsen kolaylaşır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu Türkiye için yeni bir uyanış"

Tıbbi cihazlar alanında katma değeri yüksek, ileri teknolojiye sahip ürünler geliştirme hedefiyle üretimlerini genişlettiğini anlatan Alaton, bu ürünlerin ihracatının teşvik edilmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Alaton, söz konusu fabrikanın yeni pazarlara açılma fırsatı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Yabancı ortaklardan çok fazla teklif alıyoruz, beraber çalışma opsiyonlarını değerlendiriyoruz. Türkiye'nin sağlık teknolojisinde yerlileşme ve millileşme çalışmaları çok önem kazandı, bundan çok mutlu oluyoruz. Şimdiye kadar hiçbir yönetim bu hassasiyeti göstermedi. Bu, Türkiye için yeni bir uyanış. Türkiye'nin yatırım ortamının çok faydalı ve geliştirici olduğu düşüncesindeyim. 2019'u 'take off' yılı olarak görüyorum. Alvimedica'nın yenilikçi ürün kriterleri, katma değeri yüksek medikal cihazlar ile ticarileşmeye açık pazarda gelişim gösterebilecek ürün ve uygulamaları kapsıyor. Ürün geliştirirken medikal cihaz patentinin üretime geçmesinde 4-7 yıllık bir süreç olduğu göz önüne alınarak planlaması yapılıyor. Bu sebeple tıbbi inovasyona yatırım yapmak özel bir destek ister. Onlara geleceğe dönük, uzun vadeli yatırımlar olarak bakmak gerekir."

Üniversitelerle iş birliği 

Leyla Alaton, üniversitelerdeki buluşların, ticarileşebildiği ve toplumla buluşabildiği oranda yaygın fayda sağlayabildiğine işaret ederek, Alvimedica'nın tıbbi cihaz sektöründe yenilikçi çözümlere destek veren bir şirket olarak, buluşları ticari hayata kazandırmak için üniversitelerle ortak proje toplantıları düzenlediklerini aktardı.

Bu kapsamda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile başlattıkları "mitral kapak" projesinin önemine değinen Alaton, daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi ve ODTÜ ile de iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

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