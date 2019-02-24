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Akar mesajı verdi: Vakti, saati gelince...

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması ve Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilmesi için planlarımız hazır.
Akar mesajı verdi: Vakti, saati gelince...
Akar mesajı verdi: Vakti, saati gelince... Akar mesajı verdi: Vakti, saati gelince... Akar mesajı verdi: Vakti, saati gelince...


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, ev sahipliğinde kendilerini mahcup etmeyerek meydanları dolduran Kayserili hemşehrilerine teşekkür ederek, 31 Mart'ta da sandıkları patlatacaklarına inandığını söyledi.

 

Ülke ve mazlum coğrafyaların güvenliği, refahı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden, her türlü gayreti göstererek canla başla çalıştıklarını ve inşallah başaracaklarını belirten Akar, şunları dile getirdi:

"Bugün bizler de 7 iklim, 3 kıtada hakkı, hukuku, adaleti, barışı hakim kılmak için at koşturan atalarımıza yaraşır bir şekilde yurt içinde, sınır ötesinde faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı kararlılıkla, azimle sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle PKK'ya karşı 24 Temmuz 2015'te başlatılan operasyonlarla aynı zamanda peygamber ocağı olan ordumuz, girilemez denilen yerlere girmiş, ulaşılamaz denilen yerlere ulaşmıştır.

 

Dağlarda Mehmetçik'e dayanamayarak bazı il ve ilçelere kaçan ve masum insanları kalkan olarak kullanan alçaklar, kazdıkları çukurlara gömülmüştür."

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek"

Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 40 gün sonra Mehmetçik'in, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Cerablus'ta, El Bab'da ve Azez'de etkisiz hale getirdiğini anımsattı.

Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

"DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan, göğüs göğüse operasyon yapan tek asker Mehmetçik'tir, tek silahlı kuvvetler Türk Silahlı Kuvvetleridir. Mehmetçik Afrin'de, Zeytin Dalı Harekatı ile 5 bin kadar PKK'lı, PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'li teröristi hazırladıkları beton mevzilere gömmüştür. Bu operasyonlar sırasında milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun şekilde sivil ve masum insanlara ve çevreye zarar vermemek için her türlü gayret gösterilmiştir. Bu operasyonların yanı sıra Türkiye, rejimden, teröristlerden kaçan Suriyeli kardeşlerimize kucak açmıştır, şu anda 4 milyona yakın Suriyeliye 40 milyar dolar harcama yapmak suretiyle ev sahipliği yapmaktadır ülkemiz.

Herkesten çok yardım yapan, insanlara, mazlumlara, mağdurlara yine birinci ülke, dünyada ülkemiz Türkiye'dir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler verdikleri sözleri yerine getirmemişlerdir. Bunların eksikliklerini de Türkiye tamamlamıştır. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle İdlib'e de yapılan mutabakatla yeni bir insani trajedi önlenmiştir. Asil milletimizin sevgi, güven ve duasından aldığımız güçle, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılık ile sürdürmekteyiz. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."

"Türkiye'ye rağmen atılacak adımların hiçbir başarı şansı yoktur"

Suriye'nin de kuzeyinde herhangi bir şekilde terörist koridoru kurulmasına asla izin verilmeyeceğine dikkati çeken Akar, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması ve Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilmesi için planlarımız hazır." dedi.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakti, saati geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle bu planlar uygulanacaktır. Bu arada 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda da hak ve hukukumuzun korunması için her türlü faaliyet gösterilmektedir. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Karadeniz'de her türlü tedbir alınmaktadır. Türkiye'ye rağmen atılacak adımların hiçbir başarı şansı yoktur. Buralarda, bu saydığım yerlerde hiçbir oldubittiye müsaade edilmeyecektir."

Savunma sanayisinde yerlilik yüzde 70'e ulaştı

Akar, bütün faaliyetlerin lojistik desteğini sağlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikiyle savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 70'lere dayandığına dikkati çekti.

 Akar, "Başta silahlı İHA'lar, İHA'lar ve silahlı helikopter Atak ve milli gemilerimiz olmak üzere terörle mücadele dahil ülkemizin savunması ve güvenliği için gerekli olan silah, araç gereç, malzeme ve mühimmat kullanmanın, yerli imalat kullanmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Ordumuzun gücüne güç katmak için savunma sanayisinin yanı sıra diğer sistemlerle ilgili çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik sistemine de değinen Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile hazırlanan yeni askerlik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ve onay safhasındadır. Bu sistemle bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı etkin şekilde karşılanacak, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimine de azami destek sağlanacaktır. Ülke ve millet olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve dışında meydana gelen gelişmeler, 31 Mart seçimlerini çok önemli ve anlamlı bir hale getirmiştir.

Bu nedenle geçmiş yıllardan çok daha güçlü bir katılımla Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağınıza inanıyorum."

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