Ve TBMM'nin yeni başkanı belli oldu!

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.



Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

MECLİS'İ ADAN AÇTI

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden önce yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı seçimi yaptıklarını belirterek, "Meclis Başkanlığı milletimizin ay ve yıldızını göğe yükselten, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üstlendiği bir vazifedir. TBMM Başkanlığı, Türk milletinin Kurtuluş Savaş'ını yöneten, tarihi şanla dolu bir makamdır" dedi.

İLK İKİ TUR OYLAMADAN SONUÇ ÇIKMADI

TBMM Başkanlığı seçiminde, adaylar, birinci turda seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulunda, birinci tur yapılan oylamada 528 milletvekili oy kullandı. İlk tur oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 45, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda AK Partili Şentop 333, CHP'li Altay ise 126, HDP'li Kemalbay 46, İYİ Partili Filiz 35 oy aldı.

3'ÜNCÜ TUR'DA ŞENTOP

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.



TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.



Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

MECLİS ARAYA GİRDİ

Meclis, yeni başkanını seçmesinin ardından yasama faaliyetlerine seçim arası vererek tatile girdi.

AK PARTİ GRUBU TOPLANDI

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in aktardığı bilgiye göre, AK Parti Grubu, Meclis Başkanı seçimi nedeniyle kapalı toplandı. Mustafa Şentop’un yerine TBMM Başkanvekili olarak Sadi Bilgiç seçilecek. Sadi Bilgiç’ten boşalacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na da Lütfü Elvan getirilecek.