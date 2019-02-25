Cimbom son nefeste!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray - Akhisarspor maçında kazanan, 90+5. dakikada gelen golün ardından 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.
Karşılaşma boyunca Akhisarspor defansını geçmekte zorlanan Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 90+5. dakikada Yunan golcü Kostas Mitroglou kaydetti. Mitroglou, Galatasaray'daki ilk golünü atmış oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 45 yaparken, ligin dibindeki Akhisarspor ise 18 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 82 Donk), Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 46 Selçuk İnan), Onyekuru (Dk. 86 Yunus Akgün), Mitroglou
Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker (Dk. 79 Bilal Kısa), Rotman, Onur Ayık (Dk. 74 Regattin), Sissoko, Barbosa, Manu (Dk. 82 Cikalleshi)
Gol: Dk. 90+5 Mitroglou (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 20 Mariano, Dk. 31 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 22 Zeki Yavru, Dk. 41 Rotman, Dk. 53 Aykut Çeviker, Dk. 72 Manu, Dk. 79 Lukac, Dk. 90+4 Cikalleshi (Akhisarspor)