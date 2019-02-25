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Avni Yıldırım’ın kemerini çaldılar

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WBC süper orta sıklet unvan maçında Avni Yıldırım zafere yakındı. Ancak 10. rauntta Anthony Dirrell’in kaşı açıldı diye doktor kararı ile maç durduruldu, puanlamada da hakem kararıyla kazanan belirlendi.
Avni Yıldırım’ın kemerini çaldılar
Avni Yıldırım’ın kemerini çaldılar Avni Yıldırım’ın kemerini çaldılar Avni Yıldırım’ın kemerini çaldılar

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi süper orta sıklet unvan maçında ABD'li Anthony Dirrell'e 'hakem eliyle' yenildi. Dünya şampiyonluğu unvan maçına çıkan ilk Türk boksör olan Avni Yıldırım, Minneapolis'te 10 bin kişi önünde oynanan karşılaşmada rakibine bariz bir üstünlük kursa da doktor kararı ve ABD'li hakemlerin desteğiyle mağlup oldu. 10'uncu rauntta Dirrell'in kaşı açıldığı gerekçesiyle doktor kararıyla durdurulan maçta hakemler, bunun dördüncü raunttaki bir çarpışma kaynaklı kaza olduğunu söyleyerek direkt puanlamaya geçilmesi kararını aldı.

ABD'LİLER DİRRELL'İ KAYIRDI

Rakibine göre yaş avantajı olan 27 yaşındaki Avni'nin daha diri olması beklenen 11 ve 12'nci rauntların bu yüzden oynanmadığı maçta, hakem puanlaması Dirrell'den yana oldu. Alman hakem, 98-92 Avni üstünlüğü olduğunu söylese de iki ABD'li hakem, 96-94 Dirrell lehine karar açıklayınca yeşil WBC kemeri 35 yaşındaki boksöre gitti. Dirrell, kemer kararı sonrası antipatik hareketleriyle dikkat çekti.

YILDIRIM: HARCADILAR BİZİ!

Doktorun kararı sonrası dünya şampiyonu olduğunu düşünen Avni Yıldırım, kısa bir süre kutlama yapsa da teknik puanlama sonrası başına gelecekleri anlamış gibiydi. Avni, daha hakem kararı açıklanmadan önce menajeri Ahmet Öner'in yanına giderek, "Harcadılar bizi" ifadesini kullandı. Hakem kararı sonrası şımarık hareketleriyle tepki toplayan ve argo sözler sarf eden Dirrell'e, milli boksörümüz aynı dilden cevap verdi. Avni maç sonunda ise, "Allahu Ekber" diyerek ringi terk etti.

 

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