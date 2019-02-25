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Cellat ve dostları

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Avrupalı liderler, Çarşamba günü 9 genci idam eden cunta lideri Sisi’yle kol kola… Avrupa’dan 20’den fazla lider ve yetkili AB-Arap Birliği toplantısı için Mısır’a koştu.
Cellat ve dostları
Cellat ve dostları Cellat ve dostları Cellat ve dostları

Mısır’da, Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin darbeci Sisi yönetimi tarafından idam edilmesine yönelik uluslararası kamuoyundan tepkiler devam ederken, Avrupa Birliği ve Arap dünyası liderleri Şarm el-Şeyh’in yolunu tuttu. Mısır’ın turistik beldesi Şarm el Şeyh’te Avrupa Birliği ve Arap Birliği’ni ilk kez biraya getiren iki gün sürecek ortak zirve dün başladı.

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı kanlı bir darbe düzenleyen, o günden bu yana insan hakları ihlalleri ve idamlarla anılan darbeci General Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliği yaptığı zirveye, insan hakları ve demokrasi gibi değerleri, sözde savunan Avrupa’dan üst düzey katılım sağlanması özellikle dikkat çekti. Zirvenin gündeminde göç ve güvenlik gibi başlıklar bulunuyor.

MERKEL VE MAY ORADA
Ortak zirveye Avrupa’dan 20’den fazla hükümet lideri ve devlet başkanı katıldı. Avrupa Birliği, Konsey Başkanı Donald Tusk ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından en üst düzeyde temsil edilirken, Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel ve Brexit tartışmaları ile zorlu bir süreçten geçen İngiltere’nin Başbakanı Theresa May ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de zirvede yer aldı. Fransa ve İspanya ise Dışişleri Bakanı seviyesinde zirveye katılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen ay Mısır’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

RİYAD’DAN GÜÇLÜ DESTEK
Arap ülkeleri arasında, Suudi Arabistan’ın zirveye en üst düzeyde katılım gerçekleştirmesi dikkat çekti. Kral Selman bin Abdülaziz’in zirveye bizzat katılması, Riyad’ın Sisi rejimine verdiği güçlü desteği göz önüne serdi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da zirveye katılan Arap ülkesi devlet başkanları oldu. Sisi’nin Riyad’dan sonra bölgedeki diğer önemli destekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ise Füceyre emiri Şeyh Hamad bin Muhammed el-Şarki temsil etti.

 

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