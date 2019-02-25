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Kan donduran itiraflar: Ahlaksız motivasyon

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PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristler örgütte sözde liderlerin sapkın isteklerinden rahatsız oldukları için kopmaların arttığını belirtti. Sözde liderler sapkın ilişki vaadiyle motive ediyormuş...
Kan donduran itiraflar: Ahlaksız motivasyon
Kan donduran itiraflar: Ahlaksız motivasyon Kan donduran itiraflar: Ahlaksız motivasyon Kan donduran itiraflar: Ahlaksız motivasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim olan kadın teröristin itirafları kan dondurdu.

SAPKIN İLİŞKİLER YAŞIYORLAR
Güvenlik güçlerine teslim olan F.T. adlı terörist, verdiği ifadesinde, örgütte kadın olmanın zorluklarını anlatarak üst düzey örgüt mensuplarının tamamen kendi sapkın istekleri doğrultusunda cinsel ilişki yaşadıklarına birçok kez şahit olduğunu söyledi.

Özellikle elebaşlarının sürekli örgütteki kadınların peşinde olduğunu, kadınları ve çocukları her fırsatta taciz etmeye çalıştıklarını, sürekli sapkın filmler izlediklerini, bu durumun tüm kadın teröristleri çok rahatsız ettiğini ve bu nedenle de kaçışların giderek arttığını belirtti.

SAPIKLIĞA KARŞI KOYANLAR CEZALANDIRILIYOR
Kadın teröristlerin, sözde liderlerin cinsel isteklerine karşı çıkmaları ya da kabul etmemeleri halinde ya ajan olarak suçlandıklarını ya da benzer şekilde ithamlarla teşhir edildiğini ve sonunda cezalandırıldıklarını ifade etti.

AHLAKSIZ MOTİVASYON
Cinselliğin sözde liderler için bir ayrıcalık olduğunu anlatan terörist, bu durumun alt düzey erkek teröristler için gizliden bir motivasyon aracı olarak kullanıldığını, bu beklentiyle ve hevesle sağ kalamayacakları eylemlere gönderildiklerini söyledi.

 

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