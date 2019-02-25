FETÖ Jandarma’da: 9 yıl ‘patates hat’ kullandı

Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve daha sonra takipsizlik kararı verilerek serbest bırakılan eski Jandarma Binbaşı Ömer Ç., bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ‘patates hat’ soruşturmasına takıldı.

3 Ekim 2108’de tekrar gözaltına alınarak örgüt üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan eski binbaşı itirafçı oldu. İddianamede, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı Mahrem Hizmetler Yapılanması bünyesinde, 2007-2016 yılları arasında çoğunlukla başkası adına kayıtlı operasyonel GSM hat kullanıldığı iddia edildi.

BAŞKASI YA DA KURUM ADINA

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından 21 Şubat’ta hazırlanan iddianamede, operasyonel hatlara ilişkin olarak “Bu hatlar genel olarak başkası adına kayıtlı ya da örgüt kontrolündeki kurum/kuruluş adına kayıtlı olan, abone bilgilerinden gerçek kullanıcısına ulaşılamayan (operasyonel hat) hatlardır. Yaklaşık üç ayda bir yeni bir GSM hattı temin edilmekte ve eski hatla birlikle telefon cihazı da değiştirilmektedir” tespiti yapıldı. İddianameye göre sorgusunda itirafçı olan eski binbaşı Ömer Ç., bir dönem operasyonel hat kullandığını itiraf ederek, “Benden sorumlu mahrem imam 2011 yılının sonlarında bana bir hat verdi. Bu hattı 3 ay veya 5 ay sonra aldı. Bana bir görev verilmedi. Rütbeliler hakkında bilgiler soruyorlardı. ‘O nereli, içki içer mi, kadına düşkünlüğünü var mı, cumaya gider mi, oruç tutar mı?’ gibi sorular soruyorlardı” dedi.