TCDD'den mahkemeye Çorlu yazısı: Kusurumuz yok

“Şirketin ya da çalışanlarının kusur ve ihmali bulunmamaktadır. Kaza sebebiyle şirketin sorumlu tutulabilmesi hukuken ve fiilen imkânsızdır”.

Çorlu’daki tren kazasında yaşamını yitiren Fethiye Yıldız’ın çocuklarının açtığı tazminat davasına, demiryolu ulaşım hizmetlerini yürüten Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Anonim Şirketi (AŞ) tarafından gönderilen dilekçede “Şirketin ya da çalışanlarının kusur ve ihmali bulunmamaktadır. Kaza sebebiyle şirketin sorumlu tutulabilmesi hukuken ve fiilen imkânsızdır” denildi.

Çorlu’da, geçen yıl 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişiden biri de 59 yaşındaki Fethiye Yıldız’dı. Yıldız’ın çocukları Özkan Yıldız ve Özay Duran, TCDD’ye başvurarak, 100’er bin TL tazminat talebinde bulundu. TCDD yanıt vermeyince TCDD Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık AŞ’ye tazminat davası açıldı.

Dilekçede, ‘TCDD Genel Müdürlüğü’nün demiryolu altyapısını usule uygun üretmediği, yenileme ve bakım çalışmaları yönünden denetim eksikliği gösterdiği’ belirtildi. TCDD Taşımacılık AŞ’nin ise yolcuları güvenli şekilde varış istasyonuna ulaştıramadığı vurgulandı.

Hürriyet'in haberine göre, Çorlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Ocak’ta verdiği kararda, kazanın hizmet kusurundan meydana geldiğini, bu nedenle davanın idare mahkemesinde açılması gerektiğini savunarak, usulen reddetti. Avukat Mehmet Uzer ve Hasan Gök ise karara itiraz etti. İki avukat, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi’nin ticari kuruluş olduğunu ve davanın asliye hukuk mahkemesinde görüleceğini savundu. TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi ise itirazın reddini istedi. Şirket adına gönderilen yanıtta, “Şirketin ya da çalışanlarının herhangi bir kusur ve ihmali bulunmamaktadır. Bu nedenle kaza sebebiyle müvekkil şirketin sorumlu tutulabilmesi hukuken ve fiilen imkânsızdır” denildi.