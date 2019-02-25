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Bakliyat devinin sahiplerine FETÖ üyeliğinden dava

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Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Arbel Gıda’nın sahipleri hakkında dava açıldı.
Bakliyat devinin sahiplerine FETÖ üyeliğinden dava
Bakliyat devinin sahiplerine FETÖ üyeliğinden dava Bakliyat devinin sahiplerine FETÖ üyeliğinden dava Bakliyat devinin sahiplerine FETÖ üyeliğinden dava

Hazırlanan iddianamede üç kardeşten ikisi FETÖ’ye üye olmakla, biri ise örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Arslan Kardeşlere yönelik suçlamanın gerisinde ise, yönetiminde oldukları şirketin, 17-25 Aralık sonrası Bank Asya hesaplarında yaşanan hareketlilik yatıyor. Sanıklar ise yaptıkları savunmalarda suçlamaları reddetti, “FETÖ’ye yardım etmediğimiz için 2012’de tüm hesaplarımıza tedbir konuldu” dedi. 6 sanıklı davanın ilk duruşması Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen hafta yapıldı.

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanık olarak yer alan isimler Mahmut-Hasan Hüseyin Arslan ile, Arbel Gıda’nın imza yetkilisi yöneticiler Ayşe Gülçin Hazar, Ömer Abdullah Özdemir ve Abdülkadir Külahçıoğlu… Hakkında dava açılan isimlerden Abdullah Özdemir aynı zamanda Mersin Ticaret Borsası başkanı olarak görev yapıyor.

İKİ KARDEŞE ‘ÜYELİK’ SUÇLAMASI

İddianamede Mahmut ve Hasan Arslan kardeşler, FETÖ üyesi olmakla, diğer sanıklar ise örgüte bilerek yardım etmekle suçlanıyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arbel Gıda’nın, müflis Bank Asya’da toplam 45 hesabı bulunuyor. Anılan hesaplardan 8’i 17-25 Aralık sonrası açıldı.

HESAPLARDA HAREKETLİLİK  

Rapora göre, şirketin Bank Asya’daki hesaplarında özellikle Ocak 2014-Eylül 2014 döneminde hareketlilik yaşandı. Rapora göre 2013 genelinde şirketin hesabına gelen EFT tutarı 1.935.252 bin TL iken, bu tutar 2014 yılında 5,5 kat artarak 10.649.284 TL oldu. Savcılık, şirket hesaplarında 2014 Ocak ayından itibaren yaşanan hareketliliği şüpheli buldu.

NAKLİYECİLERE ÖDEME YAPILDI

Şüpheliler ise yaptıkları savunmada özetle, “Şirket bir çok banka ile çalışıyor. Bank Asya ile o dönem çalışılmasının nedeni, nakliyecilere yapılan ödemelerin bu banka üzerinden yapılması. Açılan bazı hesaplar ise, bizzat bankanın kendi inisiyatifi ile açtığı ve bizim haberimiz olmadan açılan ve kapatılan hesaplar. FETÖ’ye yardım söz konusu değil. Örgüt, 2012 yılında, kendilerine yardım yapılmadığı için bütün hesaplara tedbir koydu” şeklinde oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTI SÜRÜYOR

Hazırlanan iddianame Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma geçen hafta yapıldı. Üç gün süren duruşmada savunmalar alındı. Sanıklara yönelik adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı ise devam ediyor.

 

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