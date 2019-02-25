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Gizli görüşme yarın Lefkoşa'da!

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KKTC Başkanı Akıncı ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis yarın Lefkoşa’da gizli bir görüşme yapacak. Rumlar, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün bitmesi ve Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi şartıyla, KKTC’nin AB’ye alınması teklifi yapacak.
Gizli görüşme yarın Lefkoşa'da!
Gizli görüşme yarın Lefkoşa'da! Gizli görüşme yarın Lefkoşa'da! Gizli görüşme yarın Lefkoşa'da!

Arka planda ise AB’nin Akdeniz’deki enerji kaynaklarına sahip olma arzusu yatıyor.

 

Türkiye’nin uluslararası hukuka dayanarak Akdeniz’de yaptığı petrol ve doğalgaz aramalarından rahatsız olan Avrupa Birliği (AB), karbona dayalı enerji ihtiyacını karşılamak ve Ortadoğu’dan daha zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Akdeniz’i sömürmek için düğmeye bastı.

İKİ SİNSİ HEDEF

 

AB’nin, yeni oyun merkezi, Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’yla bağımsızlığını kazanan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti. Oyunun detayları, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis arasında gerçekleşecek resmi olmayan bir görüşmede ele alınacak. Görüşmenin ana gündem maddesi ise Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünü bitirmesi ve askerini KKTC’den çekmesi karşılığında kurulacak Kıbrıs Federasyonu çatısı altında Kıbrıs’ın Türk kesiminin de AB’ye alınması teklifi.

Bu sinsi planla KKTC’nin tamamen ortadan kalkması, Türkiye’nin Yavru Vatan’da devre dışı kalması ve Kıbrıs’ın çevresinde bulunan bütün doğalgaz ve petrol kaynaklarının Yunanistan üzerinden AB’ye güvenli bir şekilde aktarılmasının mümkün hale getirilmesi hedefleniyor. AB, söz konusu hamlesiyle, enerjide Rusya ve Türk Akımı nedeniyle Türkiye’ye olan bağımlılığını azaltacağı gibi, KKTC’nin bağımsızlığına son verecek ve Türkiye’yi de Kıbrıs’ta bypass etmiş olacak.

KRİZ ÇIKABİLİR

AB’nin bir süredir Yunanistan ve Rum Kesimi’ne bu yönde telkinlerde bulunduğu ve taktikler verdiği biliniyor. KKTC Meclisi’nin görüşünü dikkate almadan AB’nin planı lehine Federasyon’a destek veren KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Meclis’teki muhalefet milletvekilleri arasında siyasi bir krizin baş göstermesi olasılığı da var. Zira Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu politikada ısrar etmesi durumunda, Meclis’in kendisini müzakerelerde temsilcilik görevinden alabileceği de konuşuluyor.

Öte yandan, İsrail ve Mısır da, Akdeniz’deki enerji kaynakları için Türkiye’ye karşı çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK: DİRİLİŞ POSTASI

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