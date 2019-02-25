Terör örgütü PKK'ya Hakkari ve Irak'ta ağır darbe

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geçen yıl Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda aralarında sözde "üst düzey" sorumlularının da da bulunduğu 715 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarıyla mücadele eden güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında teröristlere yönelik operasyonlarına da aralıksız devam ediyor.

Yıl boyunca zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin peşini bırakmayan, günlerce arazide kalarak hava ve kara operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütüne geçen yıl da ağır darbe vurdu.

PKK'lı 715 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölücü örgüte göz açtırmayan güvenlik güçlerince geçen yıl Hakkari ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava ve kara operasyonlarında 715 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan sözde "üst düzey" sorumlular Bager Andok kod adlı Fatih Özden ile "gri" kategoride aranan "Brüks Belati" kod adlı Ömer Erdemir, "Hamza" kod adlı Ahmet Taşçı ve Sabri Kartal da bulunuyor.

Terör örgütünden kaçan 18 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, terör soruşturması kapsamında 12 aylık sürede hakkında işlem yapılan 547 şüpheliden 160'ı adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler

Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren güvenlik güçleri, operasyon ve arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl haziran ayında Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda yürütülen operasyonlarda ele geçirilen cephaneliği incelerken yaptığı açıklamada, söz konusu mühimmatı kentte ele geçirilen en yüksek miktardaki mühimmat olarak değerlendirdiklerini bildirmişti.

Teröristlerin sığınak, barınak ve depo olarak kullandığı yerlerin belirlenerek imha edildiği bir yıllık operasyonlarda G-3 piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 39 mühimmat, 6 gece görüş dürbünü, 165 havan mühimmatı, 8 hilti, 15 jeneratör, 9 bin 770 metre kablo, 236 bin 329 kalaşnikof mühimmatı, 189 kalaşnikof piyade tüfeği ve bunlara ait 259 şarjör, 9 kamera, 11 keskin nişancı tüfeği, 2 lav silahı, 7 M-16 piyade tüfeği ve bu silahlara ait 385 mühimmat ile 14 şarjör, 21 roketatar silahı ve bu silaha ait 126 sevk fişeği ile 164 mühimmat, 101 tabanca mühimmatı, 25 el telsizi, 12 top mühimmatı, 248 piknik tüpü, 10 uçaksavar silahı ve bunlara ait 4 bin 853 mühimmat, 2 uydu telefonu, 41 mayın ele geçirildi.

Bunların yanı sıra 5 ağır silah, 2 bin 734 mermi, 54 şarjör, 20 akü, 2 bin 651 litre akaryakıt, 27 antitank mühimmatı, 2 bombaatar ve buna ait 2 mühimmat, 3 bubi tuzağı, 19 dürbün, 650 el bombası, 62 el bombası fünyesi, 293 el yapımı patlayıcı, 3 bin 352 kilogram EYP yapımında kullanılan kimyasal karışım, 2 fotoğraf makinesi, 164 roketatar mühimmatı, 21 uzun namlulu silah, 6 tabanca, 6 füze silahı ve buna ait mühimmat, bin 91 fünye, makineli tüfek ve buna ait 10 bin 678 makineli tüfek mühimmatı, mavzer tüfeği ve bu silaha ait 90 mühimmat, minibüs ve 6 bin 393 piyade tüfeği mühimmatı ve yüklü miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi de bulundu.

Güvenlik güçlerinin halkın desteğiyle yürüttüğü kararlı operasyonlarla bölgede teröristlerin eylemleri bitme noktasına geldi.

"Artık huzur ve güven ortamı var"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin coğrafi konumu itibarıyla ülkenin en önemli yerlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Şehrin İran ve Irak ile sınırı olduğunu ve bu durumun sağladığı faydanın yanında bir takım sıkıntıların da ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Akbıyık, "2018 yılında Hakkari'de hakikaten güvenlik güçlerimiz, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Polis Özel Harekat timlerimiz, Jandarma Özel Hareket timlerimiz, 3. Piyade Tümen Komutanlığımız ve tugay komutanlıklarımızın iş birliği içerisinde çok başarılı operasyonlar yapıldı." dedi.

Kente terörist sayısının yok denecek kadar azaldığını ifade eden Akbıyık, şunları söyledi:

"Çok şükür, bir huzur ve güven ortamı var. Artık ilimiz güzelliklerle anılıyor. Toplumumuzu, bizleri üzecek çok şükür terör olayı ya da güvenlik olayı meydana gelmiyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın iradeleriyle ilimizde tüm güvenlik birimlerimizin göstermiş olduğu başarılı çalışmaların operasyonların, yine güvenlik güçlerimizin sahip olduğu teknolojik imkanların sayesinde oluyor."

Akbıyık, geçen yıl il merkezi, ilçeler ile yurt dışı bölgelerinde 715 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

18 teröristin de teslim olduğunu aktaran Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bunların içeresinde kırmızı listede bulunan bir terörist ve gri listede bulunan bir terörist de var. Ayrıca polis, jandarma çalışmaları neticesinde 2018 yılı içerisinde 547 şahsa işlem yapıldı. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı salıverildi ya da adli kontrolle salıverildi. Burada Hakkari halkının bunda büyük katkısı var. Devletiyle beraber, güvenlik güçleriyle beraber en ufak bir olumsuzluğa müsaade etmiyorlar."