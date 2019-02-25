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AK Parti'den açıklama: Hükumet müdahale eder!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ''Memleket meselesi olduğunda bütün siyasi partiler kenetlenir. Sebze meyve fiyatlarında istismar varsa hükümet buna da müdahale eder'' dedi.
AK Parti'den açıklama: Hükumet müdahale eder!
AK Parti'den açıklama: Hükumet müdahale eder! AK Parti'den açıklama: Hükumet müdahale eder! AK Parti'den açıklama: Hükumet müdahale eder!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ünal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Farklı bir seçim atmosferi var. Beka sorunu çok fazla dile getiriliyor. 31 Mart seçimleri bir beka seçimi midir?

Yerel seçimlerde doğal olarak ülkenin genel siyaseti konuşulmaya devam ederken illerde de her belediye başkanı kendi gündemini konuşur. Her ilde belediye başkan adaylarımız projelerini kamuoyu ile paylaşıyorlar. Bir de ülkenin genel siyaseti var. Parti genel başkanları tarafından taşınan. Bu ikisini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Neden yerel seçim konuşulmuyor demek doğru değil. Çünkü genel siyaset de konuşulmaya devam edecek. Bugün dünyaya baktığınızda insanların kendisini güvende hissettikleri pek fazla yer de gözükmüyor. Türkiye'nin son 5 yıldan beri yaşadıklarına baktığınızda hem 15 Temmuz hem sonrasındaki Türkiye'ye dönük ekonomik tehditler bunlara baktığınızda Türkiye'nin en güçlü yönü Türkiye'de siyasetin yüksek bir konsolidasyon sağlamış olması. Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu bütünlük büyük avantaj. Dün bir video düştü televizyonlara Şişli'de CHP'nin belediye başkan adayı ve HDP'nin Şişli ilçe başkanı Türk bayrağını ve Atatürk'ün önünde Türkiye'nin bir bölgesini Kürdistan olarak nitelendirip nasıl bir birliktelik oluşturduklarını anlatan bir video düştü. Bugüne kadar milletimize gerçekleri söylemekten başka bir şey yapmadık. Siyaset iradeyle yapılır, irade yoksa vesayet var demektir. Memleket meselesi olduğunda bütün siyasi partiler kenetlenir.

HÜKÜMET MÜDAHALE EDER

Domates patlıcan biber fiyatları çok konuşuldu tanzim satışlarla fiyatlar dengelenmeye çalışılıyor bu ekonomik sürecin seçimlere etkisi olur mu?

Son 20 günde 10'dan fazla ile gittim. İnsanlar bize burada ne zaman tanzim satış açacaksınız diye soruyorlar. Vatandaşımıza ucuz sebze meyve sunmak negatif bir şey değil pozitif bir şey. Sebze meyve fiyatları da bizim için o kadar önemlidir. CHP'nin bir şeyleri sulandırmada üstüne yok. Sebze meyve fiyatlarında istismar varsa hükümet buna da müdahale eder.

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