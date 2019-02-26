Derbi gibi derbi! Vodafone Park'ta gole doyduk

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı.



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza attı ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül ve 18 (p) ile 45. dakikalarda Burak Yılmaz kaydederken Fenerbahçe'nin gollerini 55. dakikada Miha Zajc, 61. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 40 puanla 3. sırada kalırken Fenerbahçe 25 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 74 Quaresma), Kagawa (Dk. 85 Mustafa Pektemek), Güven Yalçın (Dk. 64 Caner Erkin), Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 46 Valbuena), Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Moses (Dk. 46 Ayew), Zajc (Dk. 84 Eljif Elmas), Soldado

Goller: Dk. 10 Gökhan Gönül, Dk. 18 (Penaltıdan) ve 45+2 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 55 Zajc, Dk. 61 Sadık Çiftpınar, Dk. 67 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Zajc, Dk. 60 Dirar, Dk. 76 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+8 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 60 Necip Uysal (Yedek kulübesinde), Dk. 74 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ilk dakikasında Burak Yılmaz, ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

10. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kagawa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Vida, topu içeri çevirdi. Gökhan Gönül altıpas önünde gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

15. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül, ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu bir kez daha izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

45. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, Isimat-Mirin yatarak topa müdahale etti ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

45+2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Kagawa'nın pasıyla orta alana yakın bir bölgede topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Dirar'ın sağdan ortasında Zajc'ın ön direkteki vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

61. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi. Valbuena'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında ön bölümde Sadık Çiftpınar topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

67. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Hasan Ali Kaldırım ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-3

80. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Burak Yılmaz kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Aynı dakikada Isimat-Mirin'in orta alanda kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Zajc, sağdan ceza sahasına girerek sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

87. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında Eljif Elmas ön direkte topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.

Derbi 3-3 berabere tamamlandı.