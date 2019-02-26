26 Şubat 2019 Salı17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:12Güneş 07:37Öğle 13:22İkindi 16:25Akşam 18:57Yatsı 20:16
    • 15°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 104.330 1.11
  • Altın: 226,997 0.28
  • Dolar: 5,3108 0.27
  • Euro: 6,0324 0.32

3 mahalleye haciz konuldu

»
3 mahalleye haciz konuldu
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın tapu sözü verdiği vatandaşlar, parsellere haciz koyulduğunu öğrenince çılgına döndü.
3 mahalleye haciz konuldu 3 mahalleye haciz konuldu 3 mahalleye haciz konuldu

Maltepe Belediyesi’nin borçları yüzünden icra konulan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallesinde yaşayan vatandaşlar belediyeye akın etti. Yıllardır ikamet ettikleri mahallelerinin icralık olduğunu öğrenen yüzlerce Maltepeli, dün sabah Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne gitti. Parsellere icra konulduğu ve icra kaldırılmadan tapularını alamayacaklarını öğrenen yüzlerce kişi “Maltepe’de hırsız istemiyoruz”, “Maltepe’de hırsız var” sloganları eşliğinde belediye binasına yürüdü.

 

KOMİK AÇIKLAMA

Güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerince belediye binasına sokulmayan vatandaşlarla, belediye başkan yardımcıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Maltepe Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyesi ve grup başkanı Ufuk Yıldız’ın araya girmesiyle vatandaşlar bekleme salonuna alındı. Belediye başkan yardımcısı Haydar Battal vatandaşların, “Bu icrayı nasıl açıklayacaksınız” sorusuna “Bu icra yanlışlıkla konuldu” şeklinde komik bir cevap verdi. Vatandaşların “Aklımızla alay mı ediyorsunuz” diye tepki göstermesi üzerine geri adım atan Battal, “Bir yanlış anlaşılma var. Belediye başkanımız ve arkadaşlarımız görüşmeleri sürdürüyor. Sorunu çözeceğiz” dedi.

 

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İcra şokunu yaşayan vatandaşlardan Adnan Kitnur, “2014 mahalli seçimleri öncesi Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerine gelen Ali Kılıç bize söz verdi. Mahalleliler de inanıp oy verdi. Bize tapu verecekleri yerde parsellerimize haciz geldi. Ben 40 yıldır orada yaşıyorum. Ne yani şimdi gidip belediye önünde yakayım mı kendimi? Muhatap bulamıyoruz, belediyeye girmemiz engelleniyor. Belediye başkan yardımcısı da terörist çıktı. DHKP-C üyeliğinden 10 sene ceza aldı. Maltepe belediyesi bu işte” dedi.

SÖZLERİNDE DURMADILAR

Tapu bekleyen Şenol Kalaycı da “Ali Kılıç Mart’tan önce tapunuzu alacaksınız dedi. Afişler astırdı daha sonra icralık olayı çıkınca, tapuları veremeyeceğini anlayıp afişleri toplattı. Bize hiçbir açıklama yapılmadı. Şu an mağduruz. Yazık bu vatandaşa. Ali Kılıç’ı kendi ilçe teşkilatı bile istemiyor. Adalet diyerek geçen yıl Ankara’dan İstanbul’a yürüdüler. Şimdi de adaletsizliğin kendilerinde olduğunu bildikleri için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüler” diye tepki gösterdi.

31 MART AKŞAMI KAÇMASIN

Coşkun Temel ise “Belediyenin borcu 600 milyona dayanmış, ama hizmet yok. Bu para nereye harcandı. Buradan sesleniyorum. Ali Kılıç Maltepe’deki saltanatını kaybedecek ve yurtdışına kaçacak. Kılıç’a yurt dışına çıkma yasağı koysunlar. 31 Mart akşamı kaçmasına izin verilmesin” diye konuştu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hem vatandaşa hem memura ucuz konut müjdesiHem vatandaşa hem memura ucuz konut müjdesiKonya'da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelir grubu ve memur vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edeceğiz" dedi.
Derbinin sonucunu Bahçeli bildi!Derbinin sonucunu Bahçeli bildi!Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3'e getirerek muhteşem bir geri dönüş yaptığı maçın ardından akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin derbi yorumu geldi.
YouTube'dan flaş karar! Hepsini engelliyorYouTube'dan flaş karar! Hepsini engelliyorVideo paylaşım sitesi YouTube paylaşımlarında tıbbi aşılarla ilgili yanlış bilgi ve temelsiz tezlere yer veren kanalların reklamlarını kestiğini açıkladı.
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji'den buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, doğu bölgelerinde ise 2 ila 4 derece düşecek.
Eylül vahşetinde yeni gelişme!Eylül vahşetinde yeni gelişme!Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Büyük tarihçiye devlet uğurlamasıBüyük tarihçiye devlet uğurlamasıProf. Dr. Kemal Karpat, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
  • 166 muvazzaf asker tutuklandı26 Şubat 2019 Salı 08:01
  • Ankara'da patlama!26 Şubat 2019 Salı 07:58
  • ABD Türkiye'ye karşı harekete geçti!26 Şubat 2019 Salı 07:57
  • Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak26 Şubat 2019 Salı 07:56
  • 3 mahalleye haciz konuldu26 Şubat 2019 Salı 07:55
  • Terör şüphelileri sınırda yakalandı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:03
  • Erdoğan Yozgat'ta 'yeni birlik' müjdesi verdi25 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
  • İşte Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler25 Şubat 2019 Pazartesi 13:59
  • O paralar iade edilecek25 Şubat 2019 Pazartesi 12:44
  • CHP'deki isyan bir ilçeye daha sıçradı!25 Şubat 2019 Pazartesi 12:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri