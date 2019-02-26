Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak

Atatürk Üniversitesi (ATAÜ) ile Işık Üniversitesi arasında Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) hayata geçirilmesinde rol oynayacak bilimsel ve eğitsel çalışmalar alanında 2 protokol imz

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ATAÜ Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Işık Üniversitesi Optomekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi (OPAM) arasında uzay bilimleri ve teknolojileri, iletişim ve mühendislik gibi DAG'ın hayata geçirilmesinde rol oynayacak ortak projeleri kapsayan geniş ölçekte iki protokol imzalandı.

Protokollerin imzaları, ATAÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ve OPAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin tarafından atıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Çomaklı, DAG'ın Türkiye'nin 2023 vizyon projesi olduğuna dikkati çekerek, "DAG'ın hayata geçirilmesi hususunda önemli anlaşmalar yaptık ve gerçekleştirilen protokoller sayesinde projede sona yaklaştık." dedi.

DAG'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük bilimsel projesi olduğunun altını çizen Çomaklı, "Avrupa’nın ikinci büyük, Türkiye’nin ise en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak gözlemevi, ülkemiz sınırları içerisinden uzayın derinliklerini gözleme imkanı sağlayacak ve turist potansiyelinin artmasına da katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.