26 Şubat 2019 Salı17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:12Güneş 07:37Öğle 13:22İkindi 16:25Akşam 18:57Yatsı 20:16
    • 15°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 104.330 1.11
  • Altın: 226,997 0.28
  • Dolar: 5,3108 0.27
  • Euro: 6,0324 0.32

Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak

»
Atatürk Üniversitesi (ATAÜ) ile Işık Üniversitesi arasında Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) hayata geçirilmesinde rol oynayacak bilimsel ve eğitsel çalışmalar alanında 2 protokol imz
Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak
Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ATAÜ  Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Işık Üniversitesi  Optomekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi (OPAM) arasında uzay bilimleri ve  teknolojileri, iletişim ve mühendislik gibi DAG'ın hayata geçirilmesinde rol  oynayacak ortak projeleri kapsayan geniş ölçekte iki protokol imzalandı.

 

Protokollerin imzaları, ATAÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ATASAM  Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Cemal İbiş ve OPAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin tarafından atıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Çomaklı, DAG'ın Türkiye'nin  2023 vizyon projesi olduğuna dikkati çekerek, "DAG'ın hayata geçirilmesi hususunda önemli anlaşmalar yaptık ve gerçekleştirilen protokoller sayesinde  projede sona yaklaştık." dedi.

 

DAG'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük bilimsel projesi olduğunun altını  çizen Çomaklı, "Avrupa’nın ikinci büyük, Türkiye’nin ise en büyük çaplı ve ilk  kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak gözlemevi, ülkemiz sınırları içerisinden  uzayın derinliklerini gözleme imkanı sağlayacak ve turist potansiyelinin  artmasına da katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hem vatandaşa hem memura ucuz konut müjdesiHem vatandaşa hem memura ucuz konut müjdesiKonya'da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelir grubu ve memur vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edeceğiz" dedi.
Derbinin sonucunu Bahçeli bildi!Derbinin sonucunu Bahçeli bildi!Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3'e getirerek muhteşem bir geri dönüş yaptığı maçın ardından akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin derbi yorumu geldi.
YouTube'dan flaş karar! Hepsini engelliyorYouTube'dan flaş karar! Hepsini engelliyorVideo paylaşım sitesi YouTube paylaşımlarında tıbbi aşılarla ilgili yanlış bilgi ve temelsiz tezlere yer veren kanalların reklamlarını kestiğini açıkladı.
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji'den buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, doğu bölgelerinde ise 2 ila 4 derece düşecek.
Eylül vahşetinde yeni gelişme!Eylül vahşetinde yeni gelişme!Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Büyük tarihçiye devlet uğurlamasıBüyük tarihçiye devlet uğurlamasıProf. Dr. Kemal Karpat, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
  • 166 muvazzaf asker tutuklandı26 Şubat 2019 Salı 08:01
  • Ankara'da patlama!26 Şubat 2019 Salı 07:58
  • ABD Türkiye'ye karşı harekete geçti!26 Şubat 2019 Salı 07:57
  • Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak26 Şubat 2019 Salı 07:56
  • 3 mahalleye haciz konuldu26 Şubat 2019 Salı 07:55
  • Terör şüphelileri sınırda yakalandı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:03
  • Erdoğan Yozgat'ta 'yeni birlik' müjdesi verdi25 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
  • İşte Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler25 Şubat 2019 Pazartesi 13:59
  • O paralar iade edilecek25 Şubat 2019 Pazartesi 12:44
  • CHP'deki isyan bir ilçeye daha sıçradı!25 Şubat 2019 Pazartesi 12:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri