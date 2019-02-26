Ankara'nın Çankaya ilçesi Tınaztepe mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmazken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
26 Şubat 2019 Salı17 C.Ahir 1440
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Ankara'da patlama!
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