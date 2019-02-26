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Büyük tarihçiye devlet uğurlaması

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Prof. Dr. Kemal Karpat, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Büyük tarihçiye devlet uğurlaması
Büyük tarihçiye devlet uğurlaması Büyük tarihçiye devlet uğurlaması Büyük tarihçiye devlet uğurlaması

Amerika’da tedavi gördüğü Madison Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan ünlü tarihçi 96 yaşındaki Prof. Dr. Kemal Karpat, ebedi yolculuğuna uğurlandı. Karpat için ilk olarak İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. 

Karpat’ın yeğenleri Sabahat Karpat, Selami Karpat, Tan Aknil, Gabriela Hipea, Sevil Shhaideh ile Akram Shaideh de törende hazır bulundu. Alimin ölümünün alemin ölümü gibi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilim rütbesinin rütbelerin en büyüğü olduğunu, bugün de böyle bir kaybın üzüntüsünün yaşandığını söyledi. Erdoğan, İstanbul’da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika’da tırmanan Karpat’ın ülkesiyle bağını da hiçbir zaman koparmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Kemal Karpat hocamızın çalışmaları, eserleri hep Osmanlı üzerinedir. Yani hocamız 96 yıllık hayatının neredeyse tamamını kendisinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Onur Ödülü, Cumhurbaşkanlığı’nın da Kültür ve Sanat Büyük Ödülü vermesi, bu çabaların ülkemizde en üst düzeyde takdirinin ifadesidir. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına çok daha soğukkanlı, çok daha gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal Hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre birtakım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen, onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerinin izinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır. Biz Kemal Karpat hocamızın Osmanlı’dan başlayıp cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugüne kadar olan çalışmalarından yararlanmaya hep devam edeceğiz. Keşke kendisine Rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde de Hocamız birikimiyle, tecrübesiyle, analizleriyle bize yol göstermeye devam etseydi. Son yıllarda ardı ardına kaybettiğimiz büyük tarih, kültür ve sanat insanlarımız bize adeta bir sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız gerçekten oldukça zor olacak.” 

Karpat’ın yeğeni Sabahat Karpat, “10 yaşındaydım onu tanıdığım zaman o benim kahramanımdı ve kahramanım olarak kalacak” dedi. Dayısı Kemal Karpat ile en son geçen sene İstanbul’a geldiğinde görüştüklerini anlatan Sabahat Karpat, vefatından üç gün önce de telefonla konuştuklarını söyledi. Karpat, dayısıyla en son konuştuklarında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Çok acı bir gelişme oldu bu. Duygularımızı ifade etmek zor, hiçbir zaman bu kayıp telafi edilemeyecek. Türkiye için, aile için ve bütün dünyadaki tarih camiası için çok büyük bir kayıptır” ifadelerini kullandı.

Karpat’ın cenazesi buradaki törenin ardından Fatih Camii’ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve çok sayıda kişinin katıldığı Karpat’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camii haziresine defnedildi.

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