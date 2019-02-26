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Ersun Yanal devre arasını anlattı!

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Ersun Yanal devre arasını anlattı!
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal devre arasını anlattı! Ersun Yanal devre arasını anlattı! Ersun Yanal devre arasını anlattı!

Devre arasında Moses ve Isla değişikliği ile bir mesaj vermek istediğini ifade eden Yanal, "Biz iyi bir takımız, takım olmak uzun süreç isteyen bir iş. Birbirimize tutunmak ve desteklemek gerekiyor, bir kişinin oynadığı bir oyun değil futbol. Emin olun, çıkarttığım dahil olmak üzere hiçbir oyuncumdan şikayet etme hakkım yok. Devre arasında bir şey yapmak, takıma bir mesaj yollamam gerekiyordu, birlikte oynamamız gerekiyordu ve oynadık. Fenerbahçe asla bu sıraların takımı değil ama biz kez içimize bu korkular, kaygılar girdi mi zor oluyor. Fenerbahçe hangi maçta olursa olsun son ana kadar mücadele edecek, bizim büyüklüğümüz bunu gerektiriyor. Bunu sürdürmek zorundayız, Beşiktaş karşısında iyi bir geri dönüş yaptık, kazana da bilirdik" dedi.

 

"ŞAMPİYON GİBİ OYNAMALIYIZ"

Fenerbahçe'nin şampiyon olmak zorunda olduğunun altını çizen Yanal, "Taraftara söylenecek hiçbir şey yok, onların tuttukları takım Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarının verdiği destek her zaman çok büyük destek, onlara layık olmanın tek bir yolu var şampiyon olmak. Bu sene olamıyorsak da şampiyon gibi olmalıyız. Şampiyon olmalıyız ve şampiyon gibi oynamalıyız" şeklinde konuştu.

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