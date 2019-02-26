Şenol Güneş'ten Fenerbahçe itirafı!

Şenol Güneş'in "Fenerbahçe iyi bir takım ve büyük takımlara karşı iyi motive oluyorlar" sözleri gündeme oturdu.



"YEDİĞİMİZ GOLLER PANİĞİ ARTTIRDI"



Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaleye gelmediğini ifade eden Güneş, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk yarıda goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda normal giden bir oyun vardı, olmayacak goller yedik. Ön direkte müdahale edemedik, arka direkte adam bıraktık. Caner'i alayım, rakibi kaçırmayalım diye. Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük. Savaşarak kazandığımız topları gereksiz yere rakibe verdik" dedi.



"FENERBAHÇE BÖYLE MAÇLARA İYİ MOTİVE OLUYOR"



Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı iyi motive olduğunu ifade eden Güneş, "Panikle topu kolay şekilde rakibe verdik. 3-3'ten sonra Burak'ın pozisyonu gol olsaydı lehimize dönebilirdi. Gollerin gelişiyle oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti. Atakları vardı ama pozisyonları yoktu. Bir de uzaktan gol yiyince paniği iyice artırdı. Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor. Trabzonspor hariç büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar.'' şeklinde konuştu.

İSTİFA SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Kendisine sorulan, "Milli Takım ile anlaşmış olmanız sizde motivasyon olarak bir kayba neden oldu mu? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlamak istemeyen Güneş, "Başka bir soru var mı?" dedi ve cevap vermekten kaçındı.