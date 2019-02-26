Derbi sonrası flaş sözler! 'F.Bahçe ile şaka olmaz'

Ersun Yanal'ın devre arasında kendileri ile çok iyi bir konuşma yaptığını ifade eden Sadık, "İlk yarıda maça iyi başlamak istiyorduk ancak çok kötüydük, benim de hatam var 3. golde. Özür diliyorum. İkinci yarıda hocamız soyunma odasına bize çok güzel bir konuşma yaptı ve inanırsak başaracağımızı anlattı. Rakip taraftarın "Fenerbahçe'ye küme" tezahüratları bizi ateşledi. Fenerbahçe ile bu kelimeler yan yana gelmez. İnşallah bu bir baş kaldırış olur ve ilerleyen haftalarda da galibiyetler alırız" dedi.



Fenerbahçe ile şaka olmayacağını ifade eden Sadık, "Kolay bir durum değil, tarihimizde ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz, bu inanılmaz bir durum anlatılmaz. Bir an önce bir sonraki maç gelsin de kazanalım diye bekliyoruz. Biz mücadelemizi vereceğiz ve son ana kadar savaşacağız. Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız" şeklinde konuştu.