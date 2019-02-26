Hem vatandaşa hem memura ucuz konut müjdesi

Konya'da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelir grubu ve memur vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tesisin il ve ilçe için hayırlı olmasını diledi. Tesisin neredeyse tüm ilçeye atıksu arıtma hizmeti vereceğini belirten Kurum, arıtılan sularınsa tarımda kullanılacağını bildirdi. Projelerinde çevre hassasiyetlerinin öne çıktığını dile getiren Kurum, "Arıtılan suları tarımda kullanmak suretiyle, bir çevreci parti olarak, çevreci bir liderin partisi olarak hem çevremizi koruyacağız hem de gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakacağız." ifadesini kullandı.



Kurum, Seydişehir'e bir millet bahçesi yapacaklarının, ilçenin tüm ihtiyaçlarını karşılama gayreti içerisinde olacaklarının müjdesini verdi. 81 ilde millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini anlatan Kurum, "Şu anda 41 ilde, 28 milyon metrekare alanda tam 74 millet bahçesi inşa ediyoruz. Hedefimiz her ilimizde en az 1 millet bahçesi yapmak. Seydişehirimize de bir millet bahçesi yapacağız." diye konuştu.



Bakan Kurum, 31 Mart seçimlerinde bütün vatandaşlardan destek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır bu ülkede hizmet veriyoruz. 16 yıldır şehirlerimizin, milletimizin yaşam kalitesini arttırmak için belediye başkanlarımız, valilerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. 16 yıllık süreçte siz değerli vatandaşlarımız her zaman liderimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz. Bu 16 yıllık süreçte şehirlerin adeta çehresi değişti. Hizmet götürme noktasında şehirlerimiz, belediyelerimiz birbirleriyle yarıştı. Hastanelerimiz, okullarımız, yollarımız, yeşil alanlarımız...Tarım ve turizm alanında şehre hizmet edecek istihdam alanları yapıldı."



Aşk ile çalıştıklarını, vatandaşa hizmetten yorulmadıklarını aktaran Kurum, "Gece gündüz demeden, tevazu içerisinde, samimiyet içerisinde, gönül belediyeciliğiyle, önce millet, önce memleket anlayışıyla inşallah hizmete devam edeceğiz." dedi.



"1994'ten bugüne, tüm memlekete yayılan birçok önemli projeyi gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı olduğu zaman kentte hava kirliliğinden rahat nefes alınamadığını, gazetelerin promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Haliç, çamurun, çukurun içinde, kokudan yanına yaklaşılamayan bir yerdi. Şimdi içinde balıklar geziyor. Ümraniye'de, Halkalı'da çöplerimiz patladı, vatandaşımızın canını kaybettik. Oralara şimdi gidin bakın, birinde tema park yapılıyor, birinde de millet bahçesi yapılıyor. Tüm İstanbul'da içme suyu problemi vardı, vatandaş tankerlerle içme suyu alıyordu. Melen'den İstanbul'un tam 40 yıllık soğuk su sorununu halledecek içme suyu getirildi ve hamdolsun şu anda İstanbul'da ne içme suyu problemi var, ne çevre kirliliği var, ne çöp var, ne de çamur var. Tabii bu hizmetler kolay olmuyor, gönülden yapmanız gerekiyor. Bir pehlivan çıkarken mindere, tavrı, duruşu, mindere çıkışından ne yapacağı belli olur. Bizim yaptıklarımız ortada. 1994'ten bugüne, İstanbul Belediyesi ile başlayan, tüm memlekete yayılan birçok önemli projeyi gerçekleştirdik."

"5 YILLIK SÜREÇTE YILDA 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Kentsel dönüşümle ilgili 81 ilde seferberlik ilan ettiklerini dile getiren Kurum, "Artık illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde riskli bina kalsın istemiyoruz. Kartal'da biliyorsunuz 21 canımız gitti. Artık bir can daha kaybetmek istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün, başka analar ağlasın istemiyoruz. Kararlıyız ve 5 yıllık süreçte yılda 300 bin konut dönüştüreceğiz." diye konuştu. Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelir grubu ve memur vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edeceklerini bildiren Kurum, özellikle alt gelir grubu vatandaşların kolay bir şekilde ev sahibi olabileceğini vurguladı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Konyalı vatandaşlara önemli hizmetler yaptığına değinen Kurum, 31 Mart seçimlerinden sonra da Başkan Altay'ın hız kesmeden vatandaşa hizmete devam edeceğini kaydetti.Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da vatandaşın refah, huzur ve güvenlik içinde yaşaması için devletin bütün kademelerinin seferber olduğunu söyledi. Bu enerji ve bu sinerjinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu ifade eden Toprak, "Yaklaşık 2 ay önce ilimize bir ziyarette bulunmuştu. O gün 1,5 milyar lira değerinde 99 tesisin açılışını yaptık. Aradan daha 1-2 ay geçmeden ilimizin her köşesinde açılışlar son sürat devam ediyor. Devletimizin bütün imkanları yatırımlara, hizmete, halkımızın mutluluğuna gidiyor." ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da birer konuşma yaparak, tesisin il ve ilçe için hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve protokol üyeleri tarafından tesisin açılış kurdelesi kesildi.