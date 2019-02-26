Trump ve Kim Jong-un Vietnam'da ikinci kez bir araya gelecek!



ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yarın ve perşembe günü Vietnam’da bir araya gelecek. İki lider ilişkilerin normalleşmesi ve Pyongyang yönetiminin nükleer gücünü rafa kaldırması konusunda görüşecek. Kim Jong-un bugün Vietnam’a gelirken, bugün Trump’ın da bölgeye gelmesi bekleniyor.

İki lider yarın birebir görüşme gerçekleştirecek ve daha sonra yemek yiyecek. Akşam yemeğinde Trump ve Kim Jong-un’a birer tercüman ve iki misafir eşlik edecek. İki liderin perşembe günü tekrar görüşeceği açıklandı. Geçen yıl Singapur’da görüşen iki isim daha sonra ılımlı açıklamalar yapmış ve ilişkilerin normalleşmesi konusunda bazı adımlar atmıştı. 8 ay önce gerçekleşen görüşme sonrasında Kuzey Kore, komşusu Güney Kore ile ilişkileri normalleştirmek için bir çaba içine girmişti.

[Yaklaşık 10 koruma zırhlı aracın etrafında koşarak Kim’in güvenliğini sağladı....] Yaklaşık 10 koruma zırhlı aracın etrafında koşarak Kim’in güvenliğini sağladı....

Bugün Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda ise Kim Jong-un’un zırhlı aracıyla Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gezerken görülüyor. Fakat zırhlı aracın etrafında yaklaşık 10 koruma dikkat çekiyor. Fotoğraflarda korumalar aracın etrafında koşarken görülüyor. Vietnam’ın başkentinde birçok yol kapanırken, Kim Jong-un’un kaldığı Melia Hotel önünde zırhlı araçlar ve tanklar bekletildi.

[Ağır zırhlı araçlar Kim’e eşlik etti....] Ağır zırhlı araçlar Kim’e eşlik etti....