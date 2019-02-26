Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikteki ismi henüz açıklanmayan uzman çavuş, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Yetkililer, uzman çavuşun kalp krizi geçirip şehit olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Uzman çavuşun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
26 Şubat 2019 Salı17 C.Ahir 1440
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Hakkari'den acı haber: Şehit oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikteki ismi henüz açıklanmayan uzman çavuş, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
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