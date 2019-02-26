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Hakkari'den acı haber: Şehit oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Hakkari'den acı haber: Şehit oldu
Hakkari'den acı haber: Şehit oldu Hakkari'den acı haber: Şehit oldu Hakkari'den acı haber: Şehit oldu

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikteki ismi henüz açıklanmayan uzman çavuş, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Yetkililer, uzman çavuşun kalp krizi geçirip şehit olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Uzman çavuşun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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