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Tanzimdeki bakliyat satış fiyatları belli oldu

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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış noktalarında satışa sunulacak bakliyatların fiyatlarını açıkladı.
Tanzimdeki bakliyat satış fiyatları belli oldu
Tanzimdeki bakliyat satış fiyatları belli oldu Tanzimdeki bakliyat satış fiyatları belli oldu Tanzimdeki bakliyat satış fiyatları belli oldu


Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış noktalarında satışa sunulacak bakliyatların fiyatlarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, nohutun 5,5 lira, mercimeğin ise 4,5 lirada bugün satılmaya başlanacağını belirtirken, pirincin de haftaya kilosu 6 liradan satışa çıkacağını söyledi.

 

Bakan Pakdemirli, "Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız." ifadesini kullandı.Bakan Pakdemirli, Hal Yasası'nın Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacağını düşündüğünü belirtti.

ETE TANZİM GEREKLİLİĞİ GÖRMÜYORUM

Kırmızı etle ilgili satış noktaları bulunduğunu ve bundan vatandaş memnun olduğunu aktaran Pakdemirli, "Vatandaşımızın ucuza et yemesi ile ilgili proje var. 81 ilde teşkilatı olan mağazaları ele aldık. Ete özel tanzim gerekliliği görmüyorum. İleride gerek olursa söz konusu olabilir. 6 aydır et ithalatımız yok. Türkiye'nin stokları yeterli. Et Süt Kurumu'nun deposunda 50 bin ton et var. Gerek olursa ithal ederiz" dedi.

HEPSİNİ DEVLET ALACAK DİYE BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR

Kenevir üretimine ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli, "19 ilde kenevir ekimi yapılıyor. Bu illerin bir kısmında da ekim ile ilgili bir talep yok. Ekilen kenevirin hepsini devlet alacak diye bir yanlış anlaşılma var" ifadelerini kullandı.

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