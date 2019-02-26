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Karius için şok sözler! "Çuvaldan hallice"

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Karius için şok sözler! "Çuvaldan hallice"
Fatih Altaylı, 3-3 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrasında Loris Karius için ağır ifadeler kullandı.
Karius için şok sözler! Karius için şok sözler! Karius için şok sözler!

Beşiktaş'ın 3-0'dan 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe derbisinin ardından eleştiri oklarının çevrildiği bir diğer oyuncu da Loris Karius oldu.


İkinci yarıdaki performansıyla eleştirilen Alman kaleci için Fatih Altaylı da Bloomberg HT kanalında flaş bir değerlendirme yaptı.

"ÇUVALDAN HALLİCE BİR KALECİ"

Hasan Ali'nin golünde Karius'un hatalı olduğunu belirten Altaylı, "Hasan Ali'nin golünü Karius'un yerine doğru düzgün bir kaleci olsa çıkarır mıydı? Çıkarırdı bence. Volkan, Muslera, Harun yemezdi..." yorumunu yaptı.

Alman kalecinin saha dışındaki icraatleriyle gündeme geldiğini vurgulayan yorumcu, "Karius çuvaldan hallice bir kaleci izlenimi verdiği için genel olarak, bu çocuk nasıl Liverpool'da oynamış? Bu çocuğu Comolli mi Liverpool'a almış diye düşünüyorum. Nasıl Liverpool'da oynamış, anlamak mümkün değil. Geldiğinden beri kendisini daha çok 'DM'den yürürken' gördük, sahada pek göremedik" değerlendirmesini yaptı.

Loris Karius, derbide 1 kurtarış yaparken, kalesinde ise 3 gol gördü.



"BEŞİKTAŞLILARIN NEFRETİ AZALMIŞTIR"

Burak Yılmaz hakkında konuşan Fatih Altaylı, ''Türkiye'nin en iyi yerli forveti, çok açık bir şekilde Burak Yılmaz. Beşiktaşlılar ne düşünüyor acaba? Dedim ki 2 gol atar, her şey unutulur. Öyle de oldu. Beşiktaşlıların Burak'a olan nefreti bir nebze olsun azalmıştır ya da kalmamıştır.'' sözlerini kullandı. 

''BU KİYAMET NEYİN NESİ?''

Tecrübeli forvetin hakemle çok fazla oynadığını da belirten Altaylı, ''Burak iyi bir golcü evet ama biraz fazla hakemle oynuyor. Hem alışkanlık hem arsızlık haline gelmiş. Faul yapıyor, hakem de çalıyor. Dönüyor, hakeme kızıyor. Bu artık arsızlığa giriyor. Ben bir futbolcunun penaltı almaya çalışmasına sahtekarlık demem. Dünyanın her yerinde oluyor. Numaran yakalanınca tepki vermenin anlamı yok. Hakem görünce kiyamet neyin nesi?'' dedi.

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