26 Şubat 2019 Salı17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:12Güneş 07:37Öğle 13:22İkindi 16:25Akşam 18:57Yatsı 20:16
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 104.306 -0.02
  • Altın: 226,198 -0.07
  • Dolar: 5,3055 0.17
  • Euro: 6,0245 0.18

32 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı

»
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 32 ilde, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
32 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
32 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı 32 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı 32 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen, muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
32 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı32 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltıFETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 32 ilde, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Türkiye'den Hocalı Katliamı açıklaması!Türkiye'den Hocalı Katliamı açıklaması!Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz. "denildi
Bakan Soylu açıkladı! Bu sabah İstanbul'da sığınakta yakaladıkBakan Soylu açıkladı! Bu sabah İstanbul'da sığınakta yakaladıkİçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi.
MİT'e 2018'de ihbar yağdıMİT'e 2018'de ihbar yağdıMİT'in internet sitesi üzerinden 2018'de FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ ile ilgili gelen ve işleme alınan 6 bin ihbar operasyona dönüştürüldü
Tanzimdeki bakliyat satış fiyatları belli olduTanzimdeki bakliyat satış fiyatları belli olduTarım Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış noktalarında satışa sunulacak bakliyatların fiyatlarını açıkladı.
Hakkari'den acı haber: Şehit olduHakkari'den acı haber: Şehit olduHakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
  • Hem vatandaşa hem memura ucuz konut müjdesi26 Şubat 2019 Salı 08:25
  • Derbinin sonucunu Bahçeli bildi!26 Şubat 2019 Salı 08:15
  • YouTube'dan flaş karar! Hepsini engelliyor26 Şubat 2019 Salı 08:14
  • Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı26 Şubat 2019 Salı 08:12
  • Eylül vahşetinde yeni gelişme!26 Şubat 2019 Salı 08:07
  • Büyük tarihçiye devlet uğurlaması26 Şubat 2019 Salı 08:04
  • 166 muvazzaf asker tutuklandı26 Şubat 2019 Salı 08:01
  • Ankara'da patlama!26 Şubat 2019 Salı 07:58
  • ABD Türkiye'ye karşı harekete geçti!26 Şubat 2019 Salı 07:57
  • Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak26 Şubat 2019 Salı 07:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri