Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ABD' açıklaması

Washington ile Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi hakkındaki temasların sürdüğünü belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Çekilme gücü nasıl koordine edilecek, bunu konuşuyoruz" dedi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "ABD'nin stratejisinin olmadığı anlaşıldı. Çekilme gücü nasıl koordine edilecek, bunu konuşuyoruz" dedi.



AB İKİYÜZLÜLÜK KONUSUNDA EN ÜST NOKTADA



Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;



İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığım konuşmada, çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz dedim. Avrupa bugün çifte standart ve ikiyüzlülük konusunda en üst noktada. Darbe girişiminin olduğu dönemde konuşuyorlardı ama hiçbir şey yapmadıklarını gördük. 9 gencin idam edilmesi ve Sisi'nin yanında olmaları çifte standardı gösterdi.



S400 ALIMI



S400 ile ilgili açıklamaya gerek yok. Bu bitmiş bir anlaşmadır, sadece teslim süresi konuşuluyor. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir.