Kupada Ümraniye fırtınası!

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, 0-0'lık ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen takım oldu.

Ümraniyespor'un golleri 55. dakikada Leandrinho, 66. dakikada penaltıdan Emircan Altıntaş ve 90+7. dakikada Atabey Çiçek'ten geldi. Trabzonspor'un golünü 35. dakikada Anthony Nwakaeme attı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım olurken Trabzonspor, kupaya çeyrek finalde veda etti.

Ümraniyespor 3-1 Trabzonspor

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim



HAKEMLER: Alper Ulusoy, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey



ÜMRANİYESPOR: Burak - Appindangoye, Alaaddin, Yasir, Merthan, Serkan, Muhammed, Recep (Dk. 90+8 Gökhan), Emircan (Dk. 79 Andreas), Leandrinho (Dk. 85 Tarık), Atabey



TRABZONSPOR: Uğurcan - Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Yusuf (Dk. 48 Batuhan), Ekuban, Rodallega



GOLLER: Dk. 55 Leandrinho, Dk. 66 (P) Emircan (P), Dk. 90+7 Atabey (Ümraniyespor) - Dk. 35 Nwakaeme (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Emircan, Muhammed, Burak, Alaaddin (Ümraniyespor) - Ekuban, Murat (Yedek kulübesinde) (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Yusuf'un ara pasında Rodallega ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu ve şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.



24'üncü dakikada Yusuf'un ters kanata pasında topla buluşan Nwakaeme'nin uzak direğe yaptığı plase şut auta çıktı.



35'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf'un pasında Nwakaeme çok uzak mesafeden kaleyi yokladı ve çektiği şut kaleci Burak'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.



42'nci dakikada Trabzonspor 2'nci gole yaklaştı. Hücum yönünün solundan Nwakaeme topu ceza sahasındaki Yusuf'a aktardı, genç futbolcunun şutunu kaleci Burak kornere gönderdi.



Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



55'inci dakikada Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Atak yönünün sol tarafından Yasir'in sert vuruşunu kaleci Uğurcan ceza sahası içine doğru çeldi, topu önünde bulan Leandrinho meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.



62'nci dakikada Kamil Ahmet'in ortasında Rodallega'nın kafa vuruşu kalenin yanından auta çıktı.



66'ncı dakikada Ümraniyespor Emircan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti: 2-1.



83'üncü dakikada Rodallega'nın pasında müsait pozisyonda Ekuban topu boş kaleye gönderemedi.



90+7''nci dakikada Ümraniyespor durumu 3-1 yaptı. Andreas'ın uzun pasında Atabey topla ilerledi ve meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın yanından ağlarla buluşturdu: 3-1.



Mücadele Ümraniyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı