Erdoğan'dan Guaido'ya cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV - Star TV ortak yayınında, Venezuela konusunda yaptığı değerlendirmede Maduro'ya desteğini yineledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"İNSAN UTANIR YA!"

Şu gerçeği görmek lazım. Bir defa Maduro seçilmiş bir liderdir. Guaido seçilmiş bir lider değildir, o Meclis Başkanlığı'na gelmiş birisidir. Ne yazık ki, onu oraya eyalet valisi gibi atama gayretleri var.

İnsan utanır ya. Sen seçimle oraya gelmedin ki. Seni birisi oraya atıyor. Senin demen lazım ki, "ben seçilerek gelmedim, ben bu göreve talip olamam" demen gerekir.

Diyorlar ki, "açlık, sefalet falan.." Ben daha kısa süre önce oradaydım. Öyle bir şey yok.

"GUAIDO TÜRKİYE'Yİ DAHA TANIMIYOR, ÖĞRENECEK"

Guaido'nun, Maduro'ya yakın bazı isimlerin Türkiye'ye kaçtığı iddiasına da tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Benim ülkeme Venezuela'dan kaçıp gelen herhangi bir kimse yok. Aramızda ticari ilişkiler var. Bu çerçevede oradan yetkililer gelir, görüşmelerini yapar. Guaido Türkiye'yi tanımadığı için, Türkiye'yi kabile devleti sanıyor. Bazı şeyleri öğrenmesi lazım. Devlet adamı olmak öyle kolay değil. Umarım bu süreçte bazı şeyleri öğrenir diye düşünüyorum."