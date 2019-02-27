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Şanlıurfa'da telefon çetesi çökertildi

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Kendilerini polis, savcı, asker olarak tanıtarak aradıkları vatandaşları milyonlarca lira dolandıran telefon çetesini bu kez gerçek polis aradı! Şanlıurfa merkezli 18 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sığmadı...
Şanlıurfa'da telefon çetesi çökertildi
Şanlıurfa'da telefon çetesi çökertildi Şanlıurfa'da telefon çetesi çökertildi Şanlıurfa'da telefon çetesi çökertildi

Her yaştan, her meslekten insanı, polis, savcı ve askermiş gibi arayıp terör soruşturması tehdidiyle dolandıran şebeke çökertildi.

Şanlıurfa merkezli 18 ilde yapılan operasyonda 82 kişi gözaltına alındı, 71 cep telefonu, 64 SIM kart, 2 bilgisayar ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

Operasyonla 5 milyon TL’lik dolandırıcılık önlendi.

BİR EŞ, 3 SEVGİLİ VE 19 ÇOCUK

Çetenin lideri Hasan G. (65), evinin altına kazdırdığı gizli tünelde kaçmak üzereyken son anda yakalandı. Bir eşi, üç sevgilisi ve 19 çocuğu olan Hasan G.’nin Suriyeli son eşiyle üç gün üç gece düğün yaptığı belirlendi. 4 lüks aracı olan Hasan G. ile birlikte 40 kişi tutuklandı.

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