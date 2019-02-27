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Güneş'ten İSTİFA açıklaması

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Güneş'ten İSTİFA açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "İstifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır..."
Güneş'ten İSTİFA açıklaması Güneş'ten İSTİFA açıklaması Güneş'ten İSTİFA açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçı sonrası istifa iddiaları hakkında son dakika açıklaması geldi: Kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın açıklaması şöyle:

"Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında her zamanki gibi, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bazı gayretlerin olduğunu görmekteyim...

Öncelikle, nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim bu art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma herhangi bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim.

Fenerbahçe maçının ardından, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılırken devletimizin güvenlik güçleriyle sadece uyarı amaçlı yapmış olduğum konuşmanın, yine devletimizin bir başka kurumunun mensuplarınca sanki taraftarımızla aramızda bir sorun yaşanmış gibi yansıtılması gerçekle bağdaşmamaktadır... 

Yine, kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır...

Aynı basın mensubu niyetindeki soruyu maç sonrası bana yöneltmiş ancak soru, tarafımdan cevaba değer ciddiyette bile bulunmamıştır... Tavrım ortadayken aynı kişinin ekranlarda bu konudan bahsetmesinin arkasındaki asıl hedef sağduyulu herkesin malumudur..

İnsanların zihnini bulandırmaya yönelik bu tip yalan haberlere özellikle taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini bekliyor, ısrarla tavırlarından vazgeçmeyenlerle ilgili mücadelemin, doğru bilgilendirme yöntemiyle süreceğinin bilinmesini istiyorum..."

 

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