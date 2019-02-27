27 Şubat 2019 Çarşamba17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:11Güneş 07:35Öğle 13:22İkindi 16:26Akşam 18:58Yatsı 20:18
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 104.602 -0.46
  • Altın: 225,869 -0.31
  • Dolar: 5,2940 -0.21
  • Euro: 6,0298 -0.07

Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü

»
Pakistan ordusundan, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğü açıklandı. Hindistan medyası ise Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.
Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü
Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde düştüğü bildirildi.

PTI haber ajansı, Garend Kalaan Köyü yakınlarında, yerel saatle 10.00 civarında açık bir araziye düşen uçağın ikiye ayrıldığını ve alev aldığını belirtti.

Olayda 2 pilot ve bir sivilin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Pakistan: Hava sahasını ihlal eden uçak vuruldu

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetlerinin, hava sahasına giren Hint savaş uçaklarına engelleme yaptığını, Pakistan uçaklarının 2 Hint uçağını vurduğunu, uçaklardan birinin Pakistan kontrolündeki bölgeye, diğerinin ise Hindistan kontrolündeki bölgeye düştüğünü bildirdi.

Sözcü Gafur, Pakistan tarafına düşen uçağın bir pilotunun Pakistan ordusu tarafından yakalandığını belirtti.

Sözcü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Hava Kuvvetlerinin bu sabah yaptığı saldırılara karşılık olarak, Hint Hava Kuvvetleri Keşmir Kontrol Hattını geçmiştir. Pakistan Hava Kuvvetleri 2 Hint uçağını Pakistan hava sahası içinde vurmuştur. Uçaklardan biri (Pakistan kontrolündeki) Azad Keşmir bölgesinde, diğeri ise Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesine düşmüştür. Pakistan tarafına düşen uçağın pilotu yakalanmıştır."

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirilmişti. 

Diğer yandan Pakistan Dışişleri Sözcüsü Muhammed Faysal da resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Keşmir Kontrol Hattına harekatın amacının savunma olduğunu vurgulayarak, "Tüm amacımız kendimizi savunma konusundaki kararlılık ve kabiliyetimizi ortaya koymaktır. Gerilimin tırmanmasını istemiyoruz, ama böylesi bir duruma da hazırız." ifadelerini kullandı.

Hindistan medyası: Pakistan uçağı da vuruldu

Öte yandan, Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi 3 savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildi.

Haberlerde, Hindistan hava sahasını ihlal eden Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının, Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde, Hindistan'ın açtığı misilleme ateşinde düşürüldüğü bildirildi.

Havaalanları kapatıldı, sivil uçuşlar durduruldu

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan, Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti. 

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını açıklamıştı. 

Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti. 

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti. 

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldüKeşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldüPakistan ordusundan, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğü açıklandı. Hindistan medyası ise Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.
Rusya'dan dünyayı sarsan Venezuela açıklaması!Rusya'dan dünyayı sarsan Venezuela açıklaması!Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale için hazırlık yaptığını öne sürdü.
Hindistan Pakistan'ı bombaladıHindistan Pakistan'ı bombaladıGeçtiğimiz haftalarda Hindistan güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirilmiş 41 Hint askeri hayatını kaybetmişti.
Trump ve Kim Jong-un Vietnam'da ikinci kez bir araya gelecek!Trump ve Kim Jong-un Vietnam'da ikinci kez bir araya gelecek!Dünyanın gözü Vietnam'da... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar tamamlandı.
Dünyaca ünlü sanatçı Shakira'ya şok!Dünyaca ünlü sanatçı Shakira'ya şok!Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından mahkemede başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı.
Katar açıkladı: BM sözleşmesine aykırıKatar açıkladı: BM sözleşmesine aykırıKatar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine uygulanan ablukanın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sözleşmesine aykırı olduğunu söyledi.
  • PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı26 Şubat 2019 Salı 08:02
  • Pence'den yeni tehdit: Gaspçısın, artık git!26 Şubat 2019 Salı 07:53
  • Cevad Zarif istifa etti26 Şubat 2019 Salı 07:52
  • AB'den şaşırtan Venezuela açıklaması26 Şubat 2019 Salı 05:49
  • Cellat ve dostları25 Şubat 2019 Pazartesi 08:36
  • Venezuela'da sıcak saatler!24 Şubat 2019 Pazar 08:49
  • Fransa'da inanılmaz vurgun!23 Şubat 2019 Cumartesi 11:56
  • Venezuela'dan sürpriz hamle! Kapattılar23 Şubat 2019 Cumartesi 09:56
  • 'Namaz Yasağı' tartışması sürüyor!23 Şubat 2019 Cumartesi 09:11
  • Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumu23 Şubat 2019 Cumartesi 06:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri