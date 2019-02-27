PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı.

Bozgeyik'in yerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Aysel Kandemir getirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Kandemir, Hacettepe Üniversitesi'nde bilişim hukuku; ABD Colorado Üniversitesi'nde ise sayısal telekomünikasyon şebekeleri alanlarında yüksek lisans yaptı.



Kandemir, daha önceden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk annesi olan Kandemir, İngilizce ve Fransızca biliyor.