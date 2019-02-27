F.Bahçe soyunma odasında tarihi konuşma!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, ilk devresini 3-0 geride kapattığı maçta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.



Fatih Doğan, TRT Spor'da katıldığı programda Ersun Yanal'ın devre arasında yaptığı konuşmayı açıkladı.



İşte Ersun Yanal'ın o konuşması;



"Madem ciddiye almıyorsunuz, tribündeki taraftarımızdan da utanmıyor musunuz? O zaman kalkıp gidelim, ikinci yarıya çıkmayalım. Skor tabelasına 3-0 yazılsın.



"SAMANDIRA'YA ADIM ATMAYIN"



Kendisine güvenmeyen ikinci yarıya çıkmasın. Gerekirse o sahaya 8 kişi de çıkarız. Yine de şerefimizle oynarız. Formanın ağırlığını bilmiyorsanız bir daha Samandıra'ya adım atmayın. Maç bittikten sonra Samandıra'ya gidip eşyalarımızı toplayıp hep beraber gideriz.



"KİMSEYİ ÜZMEYELİM"



Bu camiaya çok şey borçluyuz. Bir daha kimseyi üzmeyelim. Çıkın kazanın. Hava şartları ve rüzgar ikinci yarıda bizim lehimize olacak. Gerekirse kendi rüzgarımızı yaratacağız. Çıkın ve bu maçı 4-3 kazanın!"