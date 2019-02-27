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Gerilim sonrası Pakistan'dan yeni hamle

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Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.
Gerilim sonrası Pakistan'dan yeni hamle
Gerilim sonrası Pakistan'dan yeni hamle Gerilim sonrası Pakistan'dan yeni hamle Gerilim sonrası Pakistan'dan yeni hamle

Pakistan savaş uçakları sabah saatlerinde Hindistan hava sahasına girdi. Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürdü. Hindistan ise gelişmelerin ardından, Pathankot, Leh, Srinagar ve Keşmir'deki havaalanlarını kapattığını açıkladı. Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı. 


İKİ ÜLKE BİRÇOK KENTTE SİVİL UÇUŞLARI DURDURDU  

Hindistan Havaalanı İdaresi, Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarının tüm sivil uçuşlara kapatıldığını bildirdi.Öte yandan, Pakistan basınında yer alan habere göre, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.Benzer şekilde Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi de ülkenin Lahore, Multan, Faysalabad, Sialkot ve başkent İslamabad olmak üzere beş havalimanında uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

PAKİSTAN HAVA SAHASINI KAPATTI

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

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